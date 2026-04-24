Educación activa la obra del nuevo gimnasio de colegio de La Viña

La Dirección Provincial de Educación ha sacado a contratación las obras de construcción del nuevo gimnasio del colegio de La Viña, una actuación presentada ya a principios de año por el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, y que ahora se pone en marcha.

Con un presupuesto de 717.000 euros, el proyecto del nuevo gimnasio prevé una nueva edificación de planta baja con una superficie total de 220 metros cuadrados. Esto incluye una pista de 177 metros cuadrados y el resto destinados a vestuarios, aseos accesibles, despacho de profesor y espacios auxiliares y de instalaciones.

Se ubicará en el espacio que media entre el colegio de Primaria y el de Infantil, en la misma parcela del recinto escolar, y tendrá también entrada independiente para que las instalaciones se puedan usar no solo en horario escolar. Servirá para que los alumnos practiquen Educación Física a cubierto y como espacio de convivencia.