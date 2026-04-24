Dakris, mago: "Las grandes ilusiones te brindan otra manera de expresar lo que quieras contar"

El mago Dakris presenta su último espectáculo en la ciudad. El ilusionista valenciano, conocido como el mago invisible, actuará el domingo, día 26 de abril a partir de las 18.30 horas, en el Teatro Ramos Carrión.

¿Cómo llega usted al ámbito de la magia?

La descubrí con siete años. Recuerdo que estaba en una cena familiar, estábamos viendo en la televisión y se escuchó que alguien iba a aparecer y que alguien va a desaparecer. En la mesa se empezó a armar un debate y decían, ¡seguro va a ser David Copperfield! Desde entonces tuve claro que yo iba a ser el mago, que yo iba a aparecer y desaparecer, aunque la verdad no tenía ni idea, no sabía ni cómo empezar. Posteriormente, unas navidades, me regalaron el juego de Magia Borras y empecé ya a practicar para hacerles un mini espectáculo a mis padres. Empecé con magia de cerca y, poco a poco, comencé con las grandes ilusiones porque para hacerlas necesitas cierta inversión económica. Empecé a trastear con la carpintería para poder hacer mis propias ilusiones y crear mis propias cajas. Mi primer espectáculo, muy informal, fue en Fallas con 14. Hice un espectáculo que duró muy poco, un minuto y medio me parece. Siempre he sido un niño muy tímido y era la primera vez que salía en escenario, hice mi actuación y... ¡hubo aplausos! Fue como experimenté por primera vez lo que era estar en el escenario, y ya luego mi primer show, digamos de verdad, como da Dakris, fue con 17 años.

El domingo actúa en Zamora con "Nada es lo que parece", pero ¿qué hay detrás de este espectáculo?

Es toda una vida de ilusiones que se reúnen en este show. Son grandes ilusiones mezcladas con magia de cerca. Hay una pantalla para que todo lo pequeño que hay en algunas partes del espectáculo se pueda ver a través de ella. También habrá grandes ilusiones, ya que habrá teletransportaciones, habrá desapariciones, me hago invisible, y, siempre en cada espectáculo, hay una persona del público que va a desaparecer, siempre que ella quiera.

¿Qué tienen de especial las grandes ilusiones para que haya querido orientar su carrera hacia ellas?

Siempre ha sido más impactante para mí, es más visual ya no hacer desaparecer una moneda, sino que hacer desaparecer a una persona y te brinda otra manera de expresar lo que quieras contar.

El mago en una actuación. / Cedida

En España hay grandes magos, pero ¿qué ilusionistas son sus referentes?

Yo empecé con Jorge Blas, que hacía magia de cerca y grandes ilusiones, ahora tenemos a Antonio Díaz y a Yunke, que hace poco fue Campeón Mundial. Mi referente siempre será Copperfield y cuando estaba empezando estaba con Juan Mayoral, que hacía una magia muy pausada, muy poética.

¿Cómo definiría la suya?

Realmente no lo sé. Al principio empecé siendo un poco poético y ahora me he ido a una magia más moderna, un estilo más impactante, más fresco. Además, actualmente actuó mucho en teatros, el pasado año hice 150 actuaciones, lo que me permite expresarme más, hacer cosas más grandes, pero dentro del propio teatro también hay momentos que se hacen cosas pequeñitas.

El ilusionista valenciano. / Cedida

¿Es más laboriosos ahora sorprender al público?

Cuando empecé me costaba a mí más sorprenderlos, porque estaba empezando y me costaba muchísimo más conectar con ellos, siempre era más frío. Según han pasado los años ahora noto que se sorprenden más, pero no sé si es porque ha cambiado mi magia o porque realmente conecto más (risas).

Ha hablado de galardones y usted también tiene reconocimientos relevantes, como el Primer Premio Nacional de Magia, ¿estos premios los aprecia el público o más la comunidad mágica, los propios colegas magos?

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Yo creo que te sigan comprando entradas, que sigan yendo a tal, es el mejor premio, pero sí que es verdad que todos magos pasamos por una etapa de concursos y es un orgullo que un premio te lo dé a más el jurado de un concurso de magia, integrado magos reconocidos, es una motivación para continuar en la magia. Pero más allá del círculo de magos, creo que a la gente no le importa tanto si tienes un premio o no.