El comercio de Zamora, satisfecho con el esprint final de Las Edades del Hombre

El comercio zamorano ha mostrado su satisfacción por el beneficio que está suponiendo en las últimas semanas la exposición de Las Edades del Hombre y la repercusión que está teniendo en la actividad comercial la llegada de visitantes a la muestra de arte sacro de la Catedral y san Cipriano. Si inicialmente la muestra de arte sacro no había tenido todo el tirón esperado, en las últimas semanas la situación ha cambiado, bien sea por el buen tiempo, por el boca a oído o porque al acercarse su final son más los la visitan para no perdérsela.

Al respecto, el presidente de la asociación de comerciantes Azeco, Ruperto Prieto, ha admitido que "ha influido un poco todo" y la exposición "EsperanZa" de Las Edades del Hombre "ha sido un acierto", algo en lo que ha podido influir el hecho de que haya tenido mayor notoriedad, que haya hecho buen tiempo o que los turistas se hayan animado "en el último momento a venir".

Lo cierto es que, sea por un motivo o por otro, a falta de diez días de que el próximo 3 de mayo cierre sus puertas definitivamente la vigésima octava edición de la muestra, en las últimas semanas se ha notado que ha habido más gente y más movimiento. "Durante la semana son grupos organizados y es otro perfil, pero a final todo suma", ha declarado Prieto, que ha querido ver "el punto positivo" de la muestra, ya que si bien la exposición no tiene tanto tirón como las primeras ediciones, sí que ha sido "un impulso para Zamora, que ha venido muy bien al comercio y para la hostelería".

A su juicio, la exposición de arte sacro ha servido para que el nombre de Zamora siga sonando fuera de la provincia, esté "más presente en el sector turístico, y en la cabeza de todo el mundo que quiere visitar una ciudad pequeña, que quiere disfrutar de poder pasear, de poder disfrutar de su gastronomía".

El máximo responsable de Azeco ha admitido que, en ese sentido, Las Edades del Hombre han sido "muy importantes" para poner en valor la ciudad de Zamora.