La asociación Portucale conmemora la Revolución de los Claveles en la Biblioteca Pública de Zamora

La asociación cultural y gastronómica Portucale celebrará un acto conmemorativo con motivo del aniversario de la Revolución de los Claveles, uno de los hitos más relevantes de la historia contemporánea de Portugal, en la Biblioteca Pública de Zamora.

El evento consistirá en la proyección del documental “Outro país”, dirigido por Sérgio Tréfaut, que reconstruye la Revolución de los Claveles en Portugal a través de la mirada de los grandes fotógrafos y cineastas extranjeros que viajaron al país en 1974.

La actividad tendrá lugar el próximo 29 de abril a las 19.00 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo.

Esta actividad se enmarca dentro de los objetivos de la asociación de acercar la cultura portuguesa a la ciudadanía y mantener viva la memoria histórica de un acontecimiento que simboliza la lucha por la libertad y la democracia.

#bookface

Además el centro, en la sala de préstamo, lleva a cabo una exposición con una selección de #bookface (una fotografía en la que una persona se "funde" con la cubierta de un libro, haciendo coincidir la imagen real con la de la cubierta y la completa) publicados por la Biblioteca Pública de Zamora en sus redes sociales. El público podrá votar por su fotografía favorita.

El cartel anunciador de la exposición. / Cedida

Esta corriente la creó Morgan Holzer, bibliotecario de la Biblioteca Pública de Nueva York, que decidió en 2014 extender a los libros algo que ya era viral con los vinilos como una forma de promocionar la biblioteca. Había nacido el #bookface.

Fiesta de la lectura silenciosa

El sábado, día 25 de abril a las 11.00 horas, el salón de actos albergará la primera fiesta de la lectura silenciosa efectuada en Zamora e impulsada desde Peromato.

La actividad tendría una duración aproximada de una hora y media o dos horas.

El objetivo es ofrecer un espacio diferente dentro de la biblioteca cálido y accesible, que fomente la lectura como experiencia compartida y favorezca la conexión entre personas de distintas edades.