La asociación Portucale conmemora la Revolución de los Claveles en la Biblioteca Pública de Zamora
El centro lleva a cabo una exposición con una selección de #bookface publicados en sus redes en la sala de préstamo
La asociación cultural y gastronómica Portucale celebrará un acto conmemorativo con motivo del aniversario de la Revolución de los Claveles, uno de los hitos más relevantes de la historia contemporánea de Portugal, en la Biblioteca Pública de Zamora.
El evento consistirá en la proyección del documental “Outro país”, dirigido por Sérgio Tréfaut, que reconstruye la Revolución de los Claveles en Portugal a través de la mirada de los grandes fotógrafos y cineastas extranjeros que viajaron al país en 1974.
La actividad tendrá lugar el próximo 29 de abril a las 19.00 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo.
Esta actividad se enmarca dentro de los objetivos de la asociación de acercar la cultura portuguesa a la ciudadanía y mantener viva la memoria histórica de un acontecimiento que simboliza la lucha por la libertad y la democracia.
#bookface
Además el centro, en la sala de préstamo, lleva a cabo una exposición con una selección de #bookface (una fotografía en la que una persona se "funde" con la cubierta de un libro, haciendo coincidir la imagen real con la de la cubierta y la completa) publicados por la Biblioteca Pública de Zamora en sus redes sociales. El público podrá votar por su fotografía favorita.
Esta corriente la creó Morgan Holzer, bibliotecario de la Biblioteca Pública de Nueva York, que decidió en 2014 extender a los libros algo que ya era viral con los vinilos como una forma de promocionar la biblioteca. Había nacido el #bookface.
Fiesta de la lectura silenciosa
El sábado, día 25 de abril a las 11.00 horas, el salón de actos albergará la primera fiesta de la lectura silenciosa efectuada en Zamora e impulsada desde Peromato.
La actividad tendría una duración aproximada de una hora y media o dos horas.
El objetivo es ofrecer un espacio diferente dentro de la biblioteca cálido y accesible, que fomente la lectura como experiencia compartida y favorezca la conexión entre personas de distintas edades.
- Seis investigados por fraude alimentario en Zamora: hacían pasar quesos industriales por artesanales
- La Plaza Mayor de Zamora se llena para escuchar a Leire Martínez
- Estos son los supermercados que encontrarás abiertos en Zamora este 23 de abril, fiesta en Castilla y León
- Los jóvenes se lo piensan muy detenidamente antes de incorporarse': las ayudas al ovino en extensivo se demoran hasta 4 años
- La fiesta de San Marcos reunirá en este pueblo deshabitado de Zamora a más de 250 personas
- Herida una mujer de unos 40 años tras chocar contra un ciervo en la carretera de Villardeciervos
- Presunto robo con violencia a una mujer en la entrada de Morales de Toro
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mesitas en vertical para terraza más baratas: adiós a perder espacio en el suelo