Infraestructura militar
Adjudicados los edificios de seguridad de Monte la Reina
Se trata de la Armería, el Centro de Comunicaciones y el Cuerpo de Guadia
El Ejército de Tierra ha adjudicado el contrato para la construcción de las infraestructuras de seguridad del nuevo campamento militar de Monte la Reina, en Toro, uno de los contratos que estaban en marcha.
La adjudicación ha recaído en Proyecon Galicia, una firma gallega que se está haciendo con numerosas obras del nuevo recinto castrense. Se trata de la ejecución del Centro de Comunicaciones, Armería y Cuerpo de Guardia, fundamentales en la seguridad del futuro campamento toresano.
El contrato se ha adjudicado por 7,1 millones de euros, aunque la inversión inicialmente prevista era de 8,8 millones. El Ejército ha conseguido adjudicar varios contratos con considerables rebajas sobre el importe de licitación. La obra durará dos años.
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