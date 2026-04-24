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Infraestructura militar

Adjudicados los edificios de seguridad de Monte la Reina

Se trata de la Armería, el Centro de Comunicaciones y el Cuerpo de Guadia

Situación de los edificios de seguridad del cuartel.

Situación de los edificios de seguridad del cuartel. / Cedida

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

El Ejército de Tierra ha adjudicado el contrato para la construcción de las infraestructuras de seguridad del nuevo campamento militar de Monte la Reina, en Toro, uno de los contratos que estaban en marcha.

La adjudicación ha recaído en Proyecon Galicia, una firma gallega que se está haciendo con numerosas obras del nuevo recinto castrense. Se trata de la ejecución del Centro de Comunicaciones, Armería y Cuerpo de Guardia, fundamentales en la seguridad del futuro campamento toresano.

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El contrato se ha adjudicado por 7,1 millones de euros, aunque la inversión inicialmente prevista era de 8,8 millones. El Ejército ha conseguido adjudicar varios contratos con considerables rebajas sobre el importe de licitación. La obra durará dos años.

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