El zamorano Rogelio Cabado compone el himno para la asamblea Iglesia en Castilla

El cantautor zamorano Rogelio Cabado es el autor del himno oficial de la asamblea eclesial Iglesia en Castilla, que tendrá lugar en Ávila del 30 de abril al 2 de mayo, con el lema «Renovados para la misión».

La pieza sonará en múltiples momentos a lo largo de los tres días del encuentro como hilo conductor musical de este histórico acontecimiento eclesial.

El himno recoge en clave musical la síntesis espiritual de la asamblea: la confianza en Cristo como guía del camino, la acción del Espíritu Santo que inspirará el trabajo de los más de 300 delegados de nueve diócesis castellanas, y la esperanza de un pueblo que camina sin miedo, renovado por la luz del Evangelio y llamado a evangelizar en el aquí y el ahora de nuestra tierra, con sus luces y sus sombras y los grandes retos a los que ha de enfrentarse: la creciente secularización y la despoblación, que condicionan de forma lógica los esfuerzos evangelizadores.

Cesión a Cáritas

Rogelio Cabado ha cedido todos los derechos del himno a Iglesia en Castilla, de manera que los ingresos generados por sus reproducciones y descargas se destinarán íntegramente a Cáritas de Castilla y León.

El músico Rogelio Cabado ha señala que «ha sido para mí un gozo y una satisfacción haber podido componer este himno para la asamblea de Iglesia en Castilla. La sensación, en el momento en que recibí el encargo, fue la de quien tiene que contemplar en líneas generales la construcción de una catedral: de alguna manera tienes que verlo todo en su conjunto, y eso es lo que te ayuda a atender después los matices y el conjunto de la obra».

Cabado se inspiró en los textos y documentos preparatorios de la cita. «Me parecen textos muy iluminadores y muy motivadores», ha señalado. «Quería que fuese un himno renovado, vivo, nuevo, con un estilo abierto y dinámico, propio de personas renovadas e inquietas a la luz del Espíritu Santo».

Mensaje

El cantautor ha reconocido que, aunque la inspiración fluyó con naturalidad, la fase de composición y grabación resultó exigente: «Ha habido que coordinar en muy poco tiempo a un equipo formidable de músicos, vocalistas y técnicos que han hecho una labor realmente preciosa». Y ha concluido con un deseo que resume bien el espíritu del himno: «Ojalá que se cante mucho, se disfrute, pero sobre todo que llegue a la gente, y especialmente a los jóvenes, que están hambrientos del mensaje de Jesús de Nazaret».

Más de 30 años de trayectoria

Rogelio Cabado es una figura singular en el panorama de la música cristiana en España. Natural de Zamora, lleva publicados más de 25 discos y acumula una amplísima trayectoria de colaboraciones en el campo de la música para la fe y la educación en valores.

Su primer disco vio la luz en 1995 y desde entonces no ha dejado de crear, con un estilo que abarca géneros tan diversos como la música pop rock, litúrgica, baladas, coral, salsa, hip hop, reggaetón o chill out. Todos sus trabajos tienen un denominador común: el uso de la música como herramienta de formación, especialmente entre los más jóvenes.

Entre sus trabajos más destacados figura su labor como coordinador musical del V Centenario de Santa Teresa de Jesús y del I Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón. Su última creación, que está actualmente viajando por varias diócesis españolas, es el musical "Más allá", una obra sobre la sensibilidad vocacional.

Padre de familia numerosa, educador, profesor y técnico especialista en electrónica e informática, Cabado ha extendido su creatividad también a otras disciplinas: ha diseñado varias vidrieras en hormigón para capillas de las diócesis de Zamora, Cáceres y Madrid. Además de poeta y compositor ha impartido cursos de formación para Escuelas Católicas de Castilla y León. Cientos de conciertos y actuaciones diversas desde el campo de la música, animan su inquietud evangelizadora. Ha coordinado a lo largo de años, los cursos de Música y Evangelización en Valladolid, Cáceres, Vigo, entre otros.

Iglesia en Castilla

Iglesia en Castilla Iglesia en Castilla agrupa a las archidiócesis de Burgos y Valladolid y a las diócesis de Ávila, Ciudad Rodrigo, Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. En conjunto, desarrollan su actividad pastoral, celebrativa, caritativa y asistencial en un territorio donde residen cerca de dos millones de personas, a través de más de 3.700 parroquias, 121 monasterios y más de 400 centros diocesanos.