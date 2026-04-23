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Zamora regresa a los 80 con el “Back to the 80s”

El festival tendrá lugar el 30 de mayo en Ifeza

Vista general de Ifeza.

Vista general de Ifeza. / B. B. G.

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

Zamora volverá a viajar en el tiempo el próximo 30 de mayo con la celebración una nueva edición del festival Back to the 80s, un evento que ya se ha celebrado en varias ocasiones anteriormente, consolidándose como una cita destacada dentro del ocio y la música en la ciudad.

El evento tendrá lugar en el recinto de Ifeza, donde el público podrá disfrutar de “una experiencia inspirada en la década de los 80, combinando música, ambientación y espectáculo” explican.

Cartel anunciador del festival.

Cartel anunciador del festival. / Cedida

Artistas

El cartel oficial lo integran artistas y dj´s como CarbajalChefoDiego DuendeFélix FradesJesús RodrigoJuan Paya y Loren, además de nuevas sorpresas que se darán a conocer próximamente.

Según aseguran los propios organizadores, el festival está pensado para que los asistentes "regresen al lugar donde fueron felices", manteniendo la esencia que ha hecho que este evento funcione en sus anteriores ediciones.

Este evento, que ya cuenta con recorrido en la ciudad, vuelve con el objetivo de ofrecer una noche diferente, en la que la nostalgia y la música se convierten en protagonistas.

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Pases

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma oficial, vivaticket, a un precio que oscila entre los 17 y los 50 euros, si se opta por la entrada vip.

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