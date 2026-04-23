Zamora, capital de las donaciones de sangre

La Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora comienza este viernes una auténtica maratón de actividades con el objetivo de recaudar donaciones entre toda la población. Se trata de una semana especialmente significativa, donde la educación y la implicación de los más jóvenes marca la diferencia con otras fechas.

Cartel de la donación de sangre en la Plaza Mayor. / Cedida

La primera cita será el viernes en la Plaza Mayor, donde el autobús de la entidad estará aparcado de 9.30 a 13.30 horas para acercar este gesto solidario a toda la ciudadanía, haciendo así visible la importancia de donar sangre y facilitando este acto altruista en pleno centro de la capital, en el que podrán participar tanto vecinos de la ciudad como visitantes.

Implicación educativa

Por su parte, dos centros educativos de Zamora, el colegio Sagrado Corazón de Jesús y el CRA Tres Ríos, de Santa Cristina de la Polvorosa, se estrenan como organizadores de colectas tras semanas de intenso trabajo en las aulas. En ambos casos, los alumnos han sido protagonistas de un proyecto educativo centrado en la donación de sangre, desarrollando actividades como charlas, juegos, entrevistas y acciones de sensibilización.

Fruto de este esfuerzo, han conseguido movilizar a sus familias, docentes y entorno cercano, lanzando un reto solidario que está logrando una gran respuesta social.

Las citas en los colegios

La colecta en el colegio Sagrado Corazón de Jesús tendrá lugar el lunes 27 de abril, de 15.45 a 21.15 horas, mientras que el CRA Tres Ríos acogerá su jornada el martes, 28 de abril, de 16.30 a 20.30 horas.

Ambas iniciativas representan el colofón a proyectos educativos que demuestran cómo la concienciación desde edades tempranas es clave para garantizar el relevo generacional en la donación de sangre. Desde la hermandad agradecen “profundamente” la implicación de los equipos docentes y del alumnado en las actividades de la próxima semana. “Su compromiso y creatividad están contribuyendo a salvar vidas”, aseguran.

Donación de plasma

A estas acciones se suma también una colecta muy especial de donación de plasma en Toro, con el Plasmabús, ubicado en la Plaza Mayor el martes 28 de abril, de 16.00 a 21.00 horas, con cita previa. “Se trata de una oportunidad fundamental para reforzar las reservas de plasma, esencial en múltiples tratamientos médicos”, animan desde la Hermandad de Donantes.

Cartel de la donación en Toro. / Cedida

La semana solidaria se completa con la colecta en Villalpando, en el Centro de Salud el lunes 27 de abril, de 16.30 a 20.30 horas, “ejemplo una vez más del compromiso constante del medio rural con la donación de sangre”, destacan.

“Zamora vuelve a demostrar que es una tierra solidaria, donde cada gesto cuenta y donde la unión entre educación, ciudadanía e instituciones hace posible que la vida siga adelante gracias a la donación de sangre”, subraya la entidad.