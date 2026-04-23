La Virgen de la Guía de Zamora, en los prolegómenos de la festividad del 1 de mayo

Este viernes da comienzo en la iglesia del Santo Sepulcro el octavario en honor de la Virgen de la Guía la patrona de los barrios de la margen izquierda del Duero que celebra la festividad el 1 de mayo. Misa, rosario y novena se sucederán los días 24, 25 27, 28, 29 y 30 de abril a las 20.00 horas, y el domingo 26 a las 10.00 horas.

El 29, además se impondrán las medallas a los nuevos hermanos.

El día 1 de mayo la festividad de la Santísima Virgen de la Guía se inicia a las 11.00 horas con la solemne eucaristía cuya homilía correrá a cargo del párroco Román Sastre Sastre. El histórico párroco de San Frontis, de quien depende la iglesia del Sepulcro, José Ángel Rivera de las Heras, autor de una completa historia sobre la Virgen de la Guía, falleció recientemente.

Tras la misa se inicia la procesión con la imagen de la Virgen hasta el Puente de Piedra, donde se hace una reverencia en la hornacina que recuerda en lugar donde se encontró antes de regresar al templo de partida.

Suele haber, en el entorno de la iglesia, unos bailes y un convite de los mayordomos para los asistentes.

Iglesia románica

La iglesia del Santo Sepulcro tiene un origen monacal, edificada en pleno siglo XII y renovada a principios del XIII. Restaurada en 1969, un Real Decreto del 13 de junio de 1977 la declaró monumento histórico artístico provincial y tuvo otra restauración más reciente gracias al plan Zamora Románica, en 2009.

La Virgen de la Guía es una talla policromada de los primeros años del siglo XVII. Es una María sentada con un niño en la rodilla. La imagen sale en procesión sobre unas andas talladas en 1984 por el artesano zamorano Arturo Álvarez, que reproducen el Puente de Piedra y la desaparecida Torre de la Gobierna.

El oratorio de la Virgen de la Guía estaba situado en un nicho del último arco del Puente de Piedra, junto a la Torre de la Gobierna. Por allí pasaban los viajeros que expresaban su jaculatoria: “Virgen de la Guía, guiadme por el buen camino”.

A finales del siglo XVIII se hacían dos procesiones con la imagen, una para llevarla del oratorio a la iglesia y otra para retornarla el 8 de septiembre.

En 1801, la Virgen se retira del puente y se lleva a la iglesia.

La fecha de constitución de la actual Cofradía de la Virgen de la Guía puso ser la segunda mitad del siglo XIX, aunque históricamente en la iglesia del Santo Sepulcro hubo tres hermandades: la del Santísimo y Nuestra Señora del Sepulcro, la de Nuestra Señora de la Paz o de los Niños y la del Santo Cristo, Ánimas del Purgatorio y San Nicolás de Tolentino.