Los usuarios del AVE piden ayuda a Reto Demográfico para el tren madrugador de Zamora

La Asociación de Viajeros Ferroviarios de Alta Velocidad de Zamora ha remitido un escrito al Ministerio de Reto Demográfico, "con objeto de instarle en que nos ayuden en nuestras reivindicaciones de un tren madrugador, al entender que este servicio está ligado directamente con sus competencias". Y piden la "celebración de una reunión con la Secretaría General del Reto Demográfico, con carácter prioritario", al objeto de trasladar los problemas derivados de la falta de tren madrugador "y presentar propuestas concretas orientadas a revertir el deterioro del servicio ferroviario en la línea Zamora–Madrid". Los afectados aceptan un encuentro presencial o mediante medios telemáticos.

El informe "Preparándose para el cambio demográfico en Castilla y León, España", elaborado por la Secretaría de Estudios de Desarrollo Regional de la OCDE, Zamora será la provincia más perjudicada por este fenómeno en los próximos 25 años, estimándose una pérdida de hasta el 30 % de su población para el año 2050. "Este dato sitúa a Zamora en un escenario crítico que exige la adopción urgente de medidas eficaces por parte de las administraciones públicas".

La conectividad ferroviaria, y en particular la línea Zamora–Madrid prestada en régimen de Obligación de Servicio Público por Renfe, "constituye un instrumento esencial para la fijación de población, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades".

En este sentido, "el mantenimiento de unas condiciones adecuadas de frecuencia y puntualidad no solo responde a una necesidad de movilidad, sino que forma parte directa de las políticas públicas destinadas a combatir el reto demográfico".

Sin embargo, exponen los usuarios, "desde junio de 2025 se ha producido un deterioro significativo del servicio, derivado tanto de la modificación de frecuencias como de los reiterados problemas de puntualidad, todo ello con la conformidad del Ministerio de Transportes. Esta situación está teniendo consecuencias directas y verificables: imposibilidad de llegada puntual a los puestos de trabajo en Madrid, pérdida de confianza en el servicio público ferroviario y, de manera especialmente preocupante, el traslado progresivo de residentes desde Zamora a Madrid por motivos estrictamente laborales".

La Asociación constata que "se está produciendo, por tanto, un efecto contrario al objetivo de las políticas públicas de reto demográfico, contribuyendo de forma indirecta al agravamiento de la despoblación".

En el escrito a Reto Demográfico, los usuarios habituales del tren explican que han solicitado "formalmente a Renfe y al Ministerio de Transportes la implantación de un servicio en horario temprano que permita la llegada a Madrid entre las 7.45 y las 8.15 horas, franja imprescindible para la conciliación con los horarios laborales habituales". La inexistencia de este servicio, ya que el primer tren tiene una llegada aproximada a las 9.00 horas en la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor, supone, en la práctica, una limitación estructural al desarrollo socioeconómico de Zamora y a la efectividad de las políticas de fijación de población".

La Secretaría General para el Reto Demográfico tiene entre sus funciones, recuerdan los afectados por la falta de tren madrugador, la coordinación, impulso y evaluación de las políticas públicas orientadas a garantizar la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y la adecuada prestación de servicios básicos en todo el territorio. En este contexto, resulta imprescindible asegurar la coherencia entre las decisiones en materia de transporte público y los objetivos estratégicos en materia de reto demográfico".

Los usuarios consideran "necesario abordar esta cuestión desde una perspectiva transversal, garantizando la alineación efectiva entre las políticas de transporte y las de reto demográfico, evitando que decisiones sectoriales generen efectos contrarios a los objetivos estratégicos del Gobierno".