El turismo muestra una leve recuperación en Zamora, pero el "efecto Edades" se queda corto

El turismo en Zamora logra recuperarse ligeramente, después de una temporada de mala racha que hacía descender la cifra de visitantes. Eso sí, el efecto Edades del Hombre ha quedado muy lejos de lo esperado, quizá porque buena parte de la muestra se ha desarrollado en lo más crudo del invierno.

Es lo que se deduce la encuesta de ocupación hotelera que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, con datos referidos al mes de abril.

No está recogido, por tanto, o no en toda su medida, el impacto de la Semana Santa, que suele ser la época en que comienza lo bueno en Zamora turísticamente hablando. El hecho de que la Pasión, este año, se haya movido a caballo entre marzo y abril, con los días centrales ya metidos en este último mes hace difícil la comparación con el año anterior, cuando la Semana Santa cayó íntegramente en abril, del 13 al 21.

Habrá que esperar por tanto a los datos del próximo mes para ver si este año se han superado los registros del último. En principio lo lógico pareciera que sí, debido a varios factores, pero sobre todo uno fundamental, el tiempo. En 2025 llovió todo lo que quiso para aguar de forma importante varios desfiles. Sin embargo, en este 2026 ha sido todo lo contrario y el sol se ha impuesto, que es lo importante. La afluencia de gente en las calles ha sido, también extraordinaria.

Está por ver, sin embargo, que estos datos se reflejen en la encuesta de ocupación hotelera, sobre todo por la competencia de estos establecimientos tienen por parte de otro tipo de alojamientos que tradicionalmente vuelan por debajo del radar del Instituto de Estadística, aunque ya se está empezando a medir también no solo lo que es el turismo rural sino también el movimiento en las viviendas turísticas.

Los datos

Los datos del primer trimestre registraron 38.267 viajeros en Zamora, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos 16.332 en marzo, un 17% más que el año precedente, teniendo en cuenta que este 2026 la Semana Santa comenzó en este mes mientras que en 2025 cayó íntegramente el abril.

Un 91% de los visitantes son españoles, el turismo que más creció, un 14%, en tanto que el visitante extranjero creció solo un dos por ciento.

En cuanto a las pernoctaciones el incremento ha sido proporcional al del número de viajeros, en torno al 12%.

Edades del Hombre

Hay este año otro factor a tener en cuenta en el mundo turístico provincial, y es la nueva edición de Las Edades del Hombre, Esperanza, que se desarrolla entre San Cipriano y la Catedral.

Una de las estadísticas que sirve para medir el impacto de este evento es precisamente la encuesta de ocupación hotelera del INE. Si se toman en consideración los datos entre octubre y marzo, resulta que el turismo en Zamora ha crecido, pero los 87.328 viajeros que han visitado la provincia en este periodo son apenas un 3% más que los del idéntico periodo del ejercicio precedente.

La conclusión sería que Las Edades del Hombre no han logrado ni de lejos convertirse en el revulsivo turístico ni en la provincia ni en la capital, si bien en este caso hay que tener en cuenta que este tipo de eventos de arte sacro se mueven mayoritariamente por el turismo de visita de día y sobre todo en grupo.

Es difícil, por tanto, que el radar de los datos de ocupación hotelera detecten todo este movimiento de visitantes de Las Edades, siquiera en una mínima parte.

En todo caso el crecimiento del 3% es, ciertamente, muy escaso para no sacar cierta sensación de decepción con el resultado turístico de la magna muestra de arte sacro.

Cierto también que durante muchos meses la muestra ha estado abierta en lo más crudo del invierno, este año especialmente lluvioso y desapacible con la continua llegada de trenes de tormentas que lo que menos invitaban es a salir de casa.

Los datos del primer trimestre del año, pues, sin ser muy buenos, invitan al optimismo, a la espera que los datos de abril (y la Semana Santa) y sobre todo los del próximo verano confirmen que el turismo en Zamora va para arriba.