Sesenta informes de vulnerabilidad para regularizar inmigrantes, atascados en Zamora a la espera de que conteste el Ministerio

El Ayuntamiento de Zamora ha recibido hasta el momento unas sesenta solicitudes de informes de vulnerabilidad, un documento que es imprescindible para algunos de los solicitantes incluidos en la regularización extraordinaria para inmigrantes. Ese informe no es necesario en determinados casos, como en el de los que han presentado previamente una solicitud de asilo, los que tienen arraigo familiar con hijos menores en España o los que han tenido un contrato de trabajo en España, bien por cuenta propia o ajena.

Para el resto, ese informe se trata de un papeleo imprescindible a presentar adjunto a su solicitud de regularización y a otros requisitos como el certificado de penales.

En los últimos días, especialmente en los dos primeros de apertura del proceso de regularización, han llegado a los CEAS esas sesenta solicitudes de informes de vulnerabilidad, según ha detallado la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández. Sin embargo, los Servicios Sociales municipales aún no han podido emitir ninguno de esos informes.

Ello es debido a que los técnicos municipales tienen dudas sobre algunos aspectos técnicos de las solicitudes de regularización. La edil ha explicado que los técnicos han consultado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "una serie de cosas que no han aclarado del modelo" a presentar y que es necesario conocer antes de poder emitir los documentos.

Además, hay posibles cambios y pendientes de todo ello, por el momento, el Consistorio zamorano se ha limitado únicamente a tomar nota de las solicitudes y avanzar en su tramitación, pero sin llegar a emitir aún esos informes hasta que no reciba respuesta del Ministerio.

Voluntad municipal de agilizar la tramitación

"La gente está preparada y cuando el ministerio nos solvente las dudas en cuanto a algunas cosas que pone el certificado, empezaremos a emitirlos", ha explicado Auxi Fernández, que ha subrayado que desde el Ayuntamiento existe "la voluntad de empezar cuanto antes" a emitir esos informes de vulnerabilidad, ya que para las personas solicitantes es "tremendamente importante" contar con ese certificado municipal.

Sobre la afluencia de inmigrantes a los CEAS municipales para tramitar las solicitudes, ha admitido que hay algo más de afluencia de lo habitual, pero no se ha notado excesivamente, salvo en el CEAS centro, que el primer día sí acudió bastante más gente. También ha recordado que cuando alguien se dirige a alguno de los cuatro CEAS de la ciudad con dudas sobre el proceso de regularización, se les remite al teléfono 060 porque es el Ministerio el encargado de resolver esas dudas y los ayuntamientos se limitan a emitir esos informes de vulnerabilidad.

Cómo pedir cita

Una vez que ya se cuenta con ese informe de vulnerabilidad y el resto de los documentos, la persona que puede acogerse a la regularización debe presentar la documentación junto a la solicitud para legalizar su estancia en España, bien presencialmente o bien telemáticamente.

La cita presencial, que en Zamora se atiende en Correos o en la Tesorería de la Seguridad Social, puede efectuarse en la web del Ministerio con identificación digital o a través de un formulario y en el teléfono 060. También con el sistema "Cl@ve" puede accederse a la solicitud de cita previa y en esta modalidad se puede seleccionar oficina, día y hora. Igualmente, puede pedirse a través de un formulario que se encuentra en la web del Ministerio de Inclusión. Igualmente, existe la opción del teléfono 060 para pedir cita, donde se ofrece atención de lunes a viernes de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

La solicitud se puede presentar también de manera telemática, opción que está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.