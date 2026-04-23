El servicio de oncología se enfrenta a otro verano sin efectivos en Zamora

El servicio de Oncología Médica de Zamora, situado en el Hospital Provincial, se enfrenta a otro verano de carencia de efectivos que está obligando a adoptar algunas medidas, como el retraso de algunas revisiones demorables en pacientes oncológicos.

El servicio de Oncología tiene en estos momentos seis agendas abiertas (cupos de pacientes), que hasta hace poco eran atendidas por siete profesionales. La carga de trabajo era considerable. Sin embargo, con el concurso de traslados dos de los siete médicos se han ido a trabajar a otras provincias, pero no ha llegado ninguno a Zamora con este proceso.

Si se tiene en cuenta que durante los meses de verano los facultativos tienen que disfrutar sus vacaciones, lo previsible es que queden un máximo de tres atendiendo el servicio durante las fechas estivales, del 15 de junio al 15 de septiembre.

Cabe la posibilidad de que pueda incorporarse algún facultativo más de los que acaban la formación MIR o finalizan el proceso de fidelización de residentes, pero de momento nadie puede asegurar que se pueda aumentar la plantilla a corto plazo.

De no ser así durante el verano el equipo de profesionales va a estar sensiblemente mermado, lo que supone que las revisiones de algunos pacientes demorables se aplazarán hasta nueva fecha. No se descarta incluso que estos pacientes programados se puedan recuperar en los propios meses de verano en caso de que llegue algún oncólogo más o en función de la carga de trabajo de los facultativos que queden.

En todo caso los pacientes oncológicos recién diagnosticados, en tratamiento o que necesiten especial vigilancia serán atendidos sin demoras y los que se aplacen se retomarán lo antes posible, indicaron fuentes conocedoras de este proceso.

Los problemas de la plantilla de Oncología son una constante debido a que el incremento de casos que atienden los profesionales no se corresponde con la dotación de la plantilla, sobre todo en momentos en los que no está completa.

Entre dos y tres oncólogos más

De hecho, se estima que serían necesarios entre dos y tres oncólogos más para atender correctamente a la población oncológica de Zamora, población envejecida, que presenta la mayor tasa de incidencia y de prevalencia de cáncer de España según la estadística de la Asociación Española contra el Cáncer.

Y es que lo que se conoce como plantilla orgánica, es decir la que teóricamente tiene que existir en Zamora es actualmente de 6 plazas: 5 de adjuntos y un jefe de unidad, pero no se ha incrementado en los últimos años.

Hay que tener en cuenta que aún antes de las dos bajas ya había profesionales que estaban haciendo autoconcertación, es decir, pasan consulta por las tardes a mayores de su horario de trabajo habitual con el fin precisamente que las demoras en las revisiones no sean excesivas. Sin embargo, la época del verano, sobre todo si se acorta la plantilla va a provocar que empeore la situación del servicio.

Se calcula que cada año 650 pacientes nuevos necesitan la atención del servicio de Oncología de Zamora, por padecer algún tipo de cáncer. Además de ellos hay pacientes con tratamiento activo y otros que requieren revisiones. Además, los oncólogos, como otros especialistas, realizan interconsultas (consulta de casos con otros médicos) y participan en las reuniones de los comités semanales de varias patologías, que son los órganos donde todos los profesionales que intervienen sobre un mismo caso, lo ven conjuntamente y toman las decisiones, por ejemplo en el cáncer de mama, donde hay ginecólogos y oncólogos, entre otros.

La idea de que Oncología es un servicio infradotado de especialistas para las necesidades de la población y la presión asistencial que existe en el área sanitaria, se agrava cuando llegan épocas como el verano.