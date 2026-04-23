Cuándo será el próximo día festivo en Zamora: más puentes a la vista

Hay quien ya está pensando en el siguiente festivo en España, Castilla y León o Zamora para preparar la siguiente escapadita. Si bien este Día de Castilla y León cae en jueves y no todo el mundo dispone de un "macropuente", el calendario laboral reserva otras fechas en rojo con festivos aún pendientes de consumir hasta el final de año. En total, en este 2026 los zamoranos habrán disfrutado de 14 días "libres" a mayores del fin de semana.

Hasta ahora ya han consumido los correspondientes a Navidad, Semana Santa y el Día de la Comunidad que este 23 de abril se celebra. Sin embargo, aún te quedan más por delante:

Festivos nacionales

1 de mayo, viernes: Día del Trabajador

15 de agosto. sábado: Asunción de la Virgen

12 de octubre, lunes: Día de la Hispanidad

2 de noviembre: Todos los Santos (al caer el día 1 en domingo)

7 de diciembre, lunes: Día de la Constitución

8 de diciembre, martes: Inmaculada Concepción

25 de diciembre, viernes: Navidad

A mayores, los festivos locales

En Zamora capital:

25 de mayo, lunes: La Hiniesta

29 de junio, lunes: San Pedro

En Toro:

25 de mayo, lunes: Cristo de las Batallas

8 de septiembre, martes: Virgen del Canto

En Benavente:

13 de abril (ya pasado): La Veguilla

3 de junio, miércoles: Toro Enmaromado

De igual manera, cada municipio tiene la posibilidad de completar el calendario de festividades con otras dos jornadas de caracter local, a los que se suman otros dos por cada una de las localidades que componen dicho municipio. Según lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, la amplia mayoría de los pueblos de Zamora ya ha elegido dichas celebraciones.

En el caso de Zamora capital, estos días de libranza serán el 25 de mayo (La Hiniesta) y el 29 de junio (San Pedro). Siguiendo la lista de los municipios más poblados, Benavente ha elegido el 13 de abril (La Veguilla) y el 3 de junio (Toro Enmaromado), mientras que Toro se ha decantado por el 25 de mayo (Cristo de las Batallas) y el 8 de septiembre (Virgen del Canto).

A. A.

Calendario de 2027

El Consejo de Gobierno de la Junta publicó hace unas semanas el decreto que establece las doce jornadas festivas de ámbito autonómico para el próximo año, que presenta como novedad destacada el traslado al lunes 16 de agosto de 2027 de la fiesta de la Asunción de la Virgen al coincidir en domingo.

La tramitación del decreto ha seguido el procedimiento establecido en la legislación vigente, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, y ha contado con el respaldo unánime de los agentes económicos y sociales en el Consejo Regional del Trabajo. Ha cumplido con los preceptivos trámites de participación, audiencia e información pública, sin que se haya recibido ningún tipo de alegación o sugerencia, y está avalado por todos los informes técnicos favorables.

En este sentido, las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable en Castilla y León para el año 2027 son las siguientes:

1 de enero: Año Nuevo.

6 de enero: Epifanía del Señor.

25 de marzo: Jueves Santo.

26 de marzo: Viernes Santo.

23 de abril: Fiesta de la Comunidad Autónoma.

1 de mayo: Fiesta del Trabajo.

15 de agosto: Asunción de la Virgen (trasladado al lunes 16 de agosto).

12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre: Todos los Santos.

6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Natividad del Señor.

A estas doce fechas se sumarán las dos fiestas de carácter local que determine cada ayuntamiento para su respectivo municipio.