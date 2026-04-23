Sentencia firme: tres años de prisión para un zamorano por grabar y exhibir vídeos íntimos de su expareja y por violencia de género.

La Audiencia Provincial ha ratificado la sentencia del Juzgado de lo Penal contra el zamorano de iniciales D.A.S., al que condenó, el pasado 29 de julio de 2025, a la pena de tres años de prisión por un delito de revelación de secretos y otro de violencia de género contra su ex pareja. El condenado grabó en vídeo a la denunciante sin su consentimiento cuando estaba desnuda y en la intimidad para más tarde enseñárselo a un amigo.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, los hechos anteriormente relatados sucedieron durante el transcurso de una relación afectiva, según ambas partes.

Durante el proceso, el abogado defensor presentó un recurso contra la sentencia dictada por la audiencia, pero el Tribunal Supremo no admitió el recurso de casación aludiendo principalmente dos motivos: que el recurso intenta abrir el debate sobre pruebas y hechos, algo que no está permitido en casación, y además, no plantea ninguna cuestión jurídica nueva o relevante.

Tras dos años de espera, el fallo del Juzgado de lo Penal condena a D.A.S. a un total de tres años de prisión, además de la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante 4 y 5 años respectivamente, prohibición de tenencia de armas por 4 años, inhabilitación para el sufragio pasivo durante la condena, el pago de 6.000 euros de indemnización por daños morales y las costas procesales.

La importancia del testigo

La importancia del testigo en este caso es clave porque corrobora directamente la versión de la víctima, especialmente en el delito contra la intimidad. Su declaración confirma que el acusado sí enseñó el vídeo íntimo a un tercero, haciendo comentarios sobre la víctima, lo que permite acreditar el elemento esencial del delito de revelación a terceros: "El testigo manifestó ser amigo del acusado desde hace unos cuatro años y conocer a la denunciante por ser la novia de D.A.S. Este le enseñó el video cuando estaban en el salón de su casa, igual que el de otras chicas alardeando, haciendo comentarios de ‘mira qué buena está’. El testigo mantuvo que el video se lo enseñó, pero no se lo envió y no tiene constancia de que lo haya enviado por redes”, dice la sentencia. Además, el testimonio refuerza la credibilidad del relato de la denunciante, ya que coincide con su versión y demuestra un comportamiento previo del acusado.

Las secuelas

Según la sentencia, las principales secuelas en la víctima son de carácter psicológico y emocional, derivadas tanto de la grabación y exhibición de imágenes íntimas como del impacto de la situación vivida.

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En concreto, se describe que la joven presentó "ansiedad, tristeza, apatía, vergüenza, culpa e ideas recurrentes", además de "un miedo persistente y un fuerte impacto emocional al saber o sospechar que otras personas habían visto imágenes suyas desnuda sin consentimiento". También se indica que “la víctima casi no salía de la calle", siendo tratada por una psicóloga de la Oficina de Atención a las Víctimas, que confirmó la existencia de este estado emocional y su relación con los hechos.