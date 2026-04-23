Los libros sí interesan. Cientos de personas pasan por las casetas de las librerías que salen a la calle por el Día del Libro

Cientos de personas, lectores ávidos y no tanto, visitan por las casetas de las siete librerías instaladas en la plaza de la Constitución para festejar el Día del Libro, de la mejor forma, con los libros.

Distribuidos en siete casetas los profesionales presentan hasta última hora de la jornada un amplio abanico de propuestas para todas las edades, aunque muchos iban buscando las últimas novedades como “La asistenta” de Freida McFadden, “La intriga del funeral inconveniente” de Eduardo Mendoza o “La ciudad de las luces muertas” de David Uclés sin olvidar los títulos de zamoranos como Luis García Jambrina o Tomás Sánchez Santiago, entre otros.

Las librerías salen a la calle con motivo del Día del Libro. / José Luis Fernández / LZA

Público

Entre el público más madrugador, sin duda animado por la buena mañana, había participantes en la carrera organizada con motivo del Día de Castilla y León, muchas familias que llevaban libros para los más pequeños, clientes habituales de las librerías que iban a recoger algún encargo o incluso los había que aprovechan la jornada festiva para llevarse el libro que días atrás “había visto en el escaparate” como Alfonsa que tiene claro que se llevará a su casa “dos libros, uno de Javier de Castillo”, precisa mientras ojea algunos de los libros expuestos.

También los había con las ideas muy claras. Este el caso de la niña Clara Ramos de 12 años, lectora y habitual de la Feria del Libro, quien acompañada de su madre, iba buscando “Resuelve el ministerio” y otro libro que le había recomendado amigas del colegio.

Libreros y clientes en las casetas. / José Luis Fernández / LZA

Otro perfil que acude a las casetas son quienes deciden qué libro adquieren tras leer detenidamente la contracubierta de varios títulos, comportamiento observando entre jóvenes y no tanto. Otros, sin embargo, optan por consultar a los libreros como Betsabé Olmos que siempre regala a sus hijos volúmenes y “en esta fecha procuro siempre tener un libro para ellos” comentaba tras adquirir dos títulos. El descuento de 10% también reconoce que es un aliciente, lo mismo que otra lectora que ha adquirido libros para los cumpleaños más inmediatos.

La próxima cita con la literatura a finales de mayo de mano de la Feria del Libro.