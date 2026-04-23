Juan Luis García, capellán de la Maestranza de Sevilla: "Para exponerte a la vida o a la muerte hay que tener mucha fe"

Ser el primer capellán de la Real Maestranza de Sevilla nombrado oficialmente, tanto para los maestrantes como para la plaza de toros, ¿le supone más responsabilidad u orgullo?

En la Real Maestranza de Caballería había habido capellanes antes, pero yo soy el primer caso en que se han unificado las dos capellanías, la de la Real Maestranza y la de la plaza de toros. Es doble responsabilidad, son dos ámbitos totalmente distintos uno del otro, los maestrantes son los propietarios de la plaza de toros y, como capellán de la Maestranza, soy el responsable de todo lo que conlleva la espiritualidad de dentro de la plaza. Nadie me impone las normas, sino que me las impongo yo, soy yo el que, desde la fe, creo que debo estar en los momentos que tengo que estar y como tengo que estar.

Como usted, el capellán de la plaza de Zamora fue nombrado a raíz del I Encuentro Internacional de Capellanes y Sacerdotes Taurinos, otro fruto que dio aquel congreso celebrado en Zamora...

Gracias al Encuentro en Zamora, surgió la idea de que, cuando fuéramos a nuestras correspondientes capellanías, pidiéramos que la figura del capellán fuera una figura reconocida oficialmente por el arzobispo correspondiente.

En mi caso, no fui yo el que lo pidió, sino que tuve un encuentro con el secretario de la Real Maestranza de Caballería, después dialogué con el teniente hermano mayor sobre la experiencia que había vivido en el Encuentro de Capellanes y le propuse la idea. Y fue él quien le propuso al arzobispo que hubiera un nombramiento oficial del capellán de la plaza de toros. A raíz de ahí, se unifican los dos nombramientos, aunque son dos distintos.

¿Cómo le valió a usted personalmente ese Encuentro, más allá de su nombramiento?

Muchísimo porque es algo que no había vivido. El vivir cómo vinieron personas de Hispanoamérica, de México, de todos esos países donde tienen problemas con el tema de la tauromaquia. Muchos de ellos fueron después a ver corridas en la Maestranza y, en la medida que pude, los atendí con el cariño y el respeto que se debía a un compañero sacerdote y, encima, taurino.

Tuvieron el privilegio de estar en la capilla viendo esos momentos que nadie puede ver y en el que somos privilegiados, por ser curas, de estar en esos momentos en la capilla solos con los toreros. Esos momentos son únicos e irrepetibles, y se fueron con todo ese bagaje, primero, de lo que se vivió aquí en Zamora y, después, de lo que fue la feria de la Maestranza.

Creo que le gustaría hacer una segunda edición del Encuentro en Sevilla, ¿es así?

El nivel del Encuentro de Zamora fue alto y me gustaría beber de ese proyecto para poder trasladarlo a Sevilla. Tenemos unos 15 o 20 curas a los que les gustan los toros y creo que allí se puede montar un gran congreso.

Decía antes que usted es quien se impone las normas, ¿pero cómo es la labor de un capellán taurino?

No hay normas, te las pones tú. Y mi norma es estar tres cuartos de hora antes en la plaza de toros, en la capilla, prepararla, que esté digna. El rito siempre es que el Domingo de Resurrección el altar está limpio de todo, con sus flores, sus velas encendidas ,… y, conforme va pasando la temporada, van apareciendo estampas de imágenes titulares de hermandades de Sevilla que la gente, en la puerta, le entrega a los toreros y, cuando llegan a la capilla, depositan la imagen en el altar o cogen otra.

Yo siempre estoy en una esquina para no molestar; ellos saben perfectamente que, si quieren algo de mí, estoy ahí y siempre respetando a cada uno, su forma de rezar, de expresarse, de actuar,… Esa es mi misión en la capilla.

Cuando los toreros salen al patio de cuadrillas, me desplazo por el callejón saludando a toda la gente que está trabajando en la plaza, pregunto por sus familias, me paso por el quirófano para saludar a los médicos. Y esa es mi misión. En el fondo, no es lo que somos, sino lo que representamos; representas a Jesucristo.

Si hay alguna cogida, tampoco hay nada escrito, pero voy a la puerta de la enfermería y sirvo de enlace entre los médicos y las familias. Gracias a Dios, he tenido pocas cogidas, pero, en ese caso, continúo la visita y les hago el seguimiento en el hospital hasta que les dan de alta.

El sacerdote sevillano, junto al vicario general de la Diócesis de Zamora, Pedro Faúndez. / Carmen Toro

¿Cómo vive usted las cogidas desde su papel de capellán?

Los hospitales siempre me han dado pánico, aunque he tenido que estar por obligación. Cuando tengo que entrar en uno, lo primero que hago siempre es ir a la capilla a rezar. Una vez, no entré a la capilla, pensando que no iba a entrar en la UCI, entré y tuvieron que acostarme en una cama porque me mareé.

Cuando hay una cogida, la adrenalina que surge interiormente en ti y viendo a la familia con los ataques de nervios que tiene porque no saben cómo está el torero y, sobre todo, cuando ven sacar el traje de luces manchado de sangre, son momentos muy difíciles. Entonces, el Señor te da fuerza para estar en esos momentos; si no fuera con la ayuda de Dios, me tendrían que meter también en la UCI para reponerme a mí.

Ser capellán en la Maestranza, una de las plazas más importantes del mundo, si me permite el símil, no es torear en cualquier plaza, ¿no?

Creo, por un lado, por mi afición y, por otro lado, por mi vocación, que todas las plazas son iguales porque en todas hay una persona, que es el torero, y un animal, que es un toro, y siempre expuesto a que el toro coja al torero. La misma cogida te diría que es peor en un pueblo que en la Maestranza; allí hay una serie de médicos, de equipos, que, a lo mejor, en un pueblo no existen. Yo creo que es más responsabilidad en un pueblo que en la Real Maestranza.

Veo en las escuelas taurinas un grupo de chavales con una cantidad de valores impresionantes

Una de las ideas que tenía cuando fue nombrado capellán de la plaza era hacerse "presente" en las escuelas taurinas, ¿ha podido llevarlo a cabo?

No he podido llevarlo a cabo todo lo que yo quisiera, pero puedo prometer y prometo que este año sí lo voy a hacer porque veo en las escuelas taurinas un grupo de chavales con una cantidad de valores impresionantes y creo que la Iglesia debe estar ahí con ellos, raro es el que no sea creyente.

Ten presente una cosa: para exponerte a la vida o a la muerte hay que tener mucha fe. Entonces, yo pienso que también son los momentos en los que efectivamente nosotros tenemos que estar ahí. Para tomar copita en un bar, siempre hay tiempo, y para comer un bollo, pero para estar con un enfermo…

El capellán Juan Luis García posa junto a los azulejos que rememoran el I Encuentro Internacional de Capellanes y Sacerdotes Taurinos en la ganadería "Toros Villalpando". / Carmen Toro

¿Cree que esa cercanía a la muerte hace que los profesionales taurinos sean personas muy creyentes?

Totalmente. Yo he estado diez años yendo a misiones a Ecuador y la pobreza acerca mucho a Dios; es decir, cuando he ido a Ecuador, el filo entre la vida y la muerte es tan fino. Pues imagínate en la tauromaquia, donde se enfrenta a la muerte diariamente. Es tan fino que el que no crea es que yo creo que no se podría poner delante un toro.

Hay que dignificar la capilla; es el primer lugar donde los toreros se van a encontrar con la muerte

¿Esto hace que la capilla sea necesaria en una plaza de toros? ¿Qué supone para los toreros poder acudir a ella?

Pienso que una de las cosas importantes que tendríamos que hacer es dignificar la capilla, que no sea algo más, un cuarto. No, hay que dignificarla. Y, en ese aspecto, en Sevilla se dignifica mucho: las velas que se encienden el Domingo de Resurrección las han llevado hermandades de penitencia en el palio; sus claveles rojos, sus manteles blancos,… El sitio tiene que estar digno porque, si no dignificamos el sitio del Señor, ¿qué vamos a dignificar? Y es el primer lugar donde ellos se van a encontrar con la muerte.

La imagen de un torero en la capilla queda siempre oculta. ¿Cómo viven ellos ese momento? ¿Y cómo lo vive usted?

Soy un privilegiado. Yo tengo ese gran privilegio que Dios me ha dado de poder estar en ese momento allí. Cada torero es distinto, cada fe es distinta. La fe no es un encefalograma plano, tiene sus altas, tiene sus bajas,... hay momentos de creencia y momentos en el que no lo son, momentos de fanatismo, de mal fario,… Ahí tú ya tienes que ir conociendo a cada uno, hasta dónde le puedes llegar en esas circunstancias.

Una cosa curiosísima es que todos los pisacorbatas llevan una imagen; yo siempre se lo miro y, si no conozco la imagen, le pregunto cuál es. Siempre dicen "esta es la imagen de mi pueblo" y, además, lo dicen con muchísimo orgullo, y mi frase siguiente es "el Señor o la Virgen, según como sea, te cubra con su manto y te hagan salir por la puerta grande", son las palabras que yo siempre les digo y les hago la Señal de la Cruz.

Todos van a la capilla, es raro los que no van, y cada uno tiene sus ritos distintos: unos se arrrodillan en el reclinatorio, otros van besando cada uno de los retablos que hay allí —hay un retablo del Gran Poder, uno de la Macarena y uno principal, que es un retablo barroco de una Virgen del Rosario— y cada uno lleva su rito. Otros van haciendo como un saludo, como si estuvieran en medio de la plaza de toros y van despidiéndose de las distintas imágenes. Cada uno es distinto, da para escribir un libro.

Usted afirma que el torero son tres personas distintas en la capilla, en el callejón y en el ruedo. Explíqueme eso...

El torero y su cuadrilla entran directamente a la capilla y, cuando pasan el umbral de la puerta, se les cambia la cara, es una cara de una persona que, en ese instante, se da cuenta de que ha llegado el momento en que tiene que enfrentarse entre la vida y la muerte; son caras lívidas, blanquecinas, gente con miedo, lo que en cada uno de nosotros puede surgir en ese momento en que nos vamos a enfrentar a la muerte. Hay unos silencios muy profundos, donde el aire se corta.

Después, aparece el otro momento, que es cuando el torero sale de allí y cambia la cara porque no quiere que la gente y todas las cámaras lo vean así, y se pegan a la pared del patio de cuadrillas y, ahí, a ellos la vista se les va, están idos, están presentes de cuerpo, pero el espíritu lo tiene en otro lado, y hay otra cosa curiosa: nunca miran para el ruedo; se miran al frente uno al otro, pero nunca al ruedo porque allí es lo que hay.

Y otro es cuando suenan los clarines y salen al ruedo y ahí ya se les cambia la cara; ahí es el torero, donde el miedo ha desaparecido y es donde aparece el matador; y el matador sabe que ha vivido una experiencia en la capilla, otra en el patio de cuadrillas y que ahora la experiencia es Jesucristo, están en manos de Dios. Por eso es la señal de la cruz en la frente, pero también es la señal de la cruz en el albero con los pies.

El matador sabe que ha vivido una experiencia en la capilla, otra en el patio de cuadrillas y que en el ruedo está en manos de Dios

¿Qué analogía hace entre los templos y las plazas de toros como fuente de inspiración y reflexión? ¿Mueven a la inspiración plazas como Sevilla o la de Toro que ha visitado?

La inspiración no está tanto en la plaza como en el torero. Muchas veces, el gran problema es que queremos que el torero esté inspirado los 365 días del año en todas las corridas. Y el torero es humano como tú y como yo. Y un día le puede doler la cabeza, otro día puede ser que la inspiración no le llegue y puede pasar por la Maestranza sin pena ni gloria, y puede llegar a cualquier pueblecito y hacer un pedazo de faena.

Yo creo que también uno de los grandes errores de la tauromaquia es decir plazas de primera, de segunda o de tercera; en todas las plazas se juegan la vida y, cuanto menos sea la plaza, más peligroso es porque tiene menos medios. Entonces, no hablemos tanto de templos, sino que creo que debemos hablar más de personas, que son los que están en el templo porque, al final, el templo es materia. El que torea es espíritu. ¿Estás inspirado? ¿Todos los días tu fe es la misma? No. Unos días estás más inspirado, tu oración es más profunda y otros días pasa el demonio.

Si un torero no está en lo que está, te aseguro que el toro lo coge. Queremos que un torero esté igual los 365 días, cuando, además, el toreo es un arte y un arte es inspiración, porque hay una gran diferencia entre el torero que utiliza el arte y el que es una máquina; muchas veces, diez pases de un torero es un pase de otro.

Queremos que el torero esté inspirado los 365 días y es humano como tú y yo

¿Cómo le describiría a los aficionados zamoranos una tarde de toros en Sevilla?

Diría que ni es menos ni es más. Lo mismo es una corrida en Zamora que una corrida en Sevilla; el edificio no hace la tarde, sino que la tarde hace el edificio.

En la provincia, ha visto dos "exposiciones": Las Edades del Hombre en la catedral de Zamora y la exposición que supone el Pórtico de la Gloria de la Colegiata de Toro. ¿Qué le han parecido ambas?

Castilla y León me sigue enamorando, mis vacaciones son aquí. Venía sin saber a lo que venía, a ver las Edades del Hombre, no a otra cosa. Y no esperaba lo que he vivido, no esperaba ver una Colegiata de Toro, con la paz y la tranquilidad con que estuve viéndola.

Por supuesto, lo que no me esperaba nunca era ver esa plaza de toros de Toro, yo no me podía imaginar que después de esas dos puertas allí había dentro lo que había: una preciosidad.