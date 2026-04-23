José Ramón Vega, fotógrafo: “Cuando se pensaba que la imagen estática estaba a punto de desaparecer, el teléfono le ha dado un nuevo impulso”

El fotógrafo leonés José Ramón Vega exhibe parte de su trabajo junto a textos de Tomás Sánchez Santiago en la muestra "Ciertos deslumbramientos” hasta el día 24 en la sala de exposiciones de la Alhóndiga y a partir del 28 de abril en la Casa de la Cultura de Toro.

¿Cómo llega usted al ámbito de la fotografía por vocación, por formación...?

En mis años universitarios tuve la suerte de viajar varias veces a París. En alguno de aquellos veranos me ofrecieron trabajar como portero en un inmueble cerca de la Gare du Nord, allí comencé a descubrir a aquellos fotógrafos documentalistas del siglo XX, Brassaï, Doisneau, Cartier-Bresson, Ronis, Boubat... Sus fotografías estaban en la calle, en las tiendas de postales, en los puestos de los “bouquinistes” del Sena. Aquellas imágenes, aquellas estampas en blanco y negro propiciaron mi acercamiento y mi interés por la fotografía.

Usted llegó al mundo de la imagen cuando todavía había carretes, en los 80. ¿Cómo se trabajaba en este momento?

En mi caso trabajaba de una manera totalmente rudimentaria, revelando y positivando en casa. Me podía pasar un fin semana entero encerrado en mi habitación con la luz roja y lavando las copias en la bañera. Todo era mágico y misterioso, saber que existía una imagen latente en el negativo, imaginarla allí escondida, tenía mucho de poético y fascinante.

¿Sigue trabajando con analógico o combina con el digital?

Ya no, sigo manteniendo el equipo y las cámaras, no descarto volver en algún momento al mundo químico.

El fotógrafo leonés José Ramón Vega. / Alba Prieto / LZA

Existe una corriente de recuperación de lo analógico, pese a las dificultades que conlleva al haber menos tiendas y escasar los laboratorios. ¿Qué opinión le merece?

Me parece muy bien, es necesario e instructivo. La fotografía tiene mucho de ciencia y técnica en su interior, el mundo analógico proporciona una formación que con el digital se lleva a la simplificación. En analógico cuando miras por el visor y tomas una fotografía hay un proceso de selección y de intencionalidad que con el digital apenas existe.

¿Qué le mueve a tomar una fotografía?

Depende, he pasado por muchas etapas, vas descubriendo cosas con el paso del tiempo que te atraen unas más que otras. En este momento trato de hacer una fotografía creíble y narrativa, una fotografía que sugiera y que genere una interpretación personal por parte del espectador. También está el retrato, ese género es el que más he cultivado y espero seguir haciéndolo.

"“Mis fotos son escenas encontradas, jamás preparo una”

Sus instantáneas parecen que están muy pensadas y analizadas, de tal forma que hasta atrapa las atmósferas.

Son escenas encontradas, jamás preparo una, cuando me encuentro algo que llama mi atención, normalmente cuando me encuentro con algo efímero, una disposición de elementos, un momento de luz, una composición... encuadro, mido la luz y disparo.

24 imágenes suyas se exhiben junto a algunos textos del poeta zamorano Tomás Sánchez Santiago, último Premio Castilla y León de las Letras, en la muestra “Ciertos deslumbramientos”. ¿Cómo surgió el proyecto?

El proyecto surge a raíz de la publicación del libro “La belleza de lo pequeño” de Tomás Sánchez Santiago, cuya foto de cubierta, al igual que el resto de esa colección de la Editorial Eolas son fotos mías. Ese libro nos puso en conjunción, nos dimos cuenta que estábamos mirando la realidad desde ángulos similares. La casualidad propició la sintonía y la amistad. Tomás es un escritor enorme, un observador innato con una facilidad para reparar en lo cercano, en aquellas cosas con las que uno convive y apenas presta atención, me alegro mucho por los merecidos galardones que está consiguiendo.

Con la llegada de lo digital me he abierto más al color, anteriormente trabajaba exclusivamente en blanco y negro, quizá este último lo prefiero más para el retrato, es más directo, tiene menos veladuras

En las imágenes exhibidas combina el blanco y negro y el color, pero ¿qué le mueve a utilizar cada uno?

Lo utilizo indistintamente. Con la llegada de lo digital me he abierto más al color, anteriormente trabajaba exclusivamente en blanco y negro, quizá este último lo prefiero más para el retrato, es más directo, tiene menos veladuras.

Desde su punto de vista una buena imagen tiene que tener..

No muchos, prácticamente dos: que sea creíble y que sugiera. No es poco.

¿Hace fotos con el móvil?

Claro, todo el mundo hace fotografías con el móvil, los fotógrafos también, ¡cómo no! El teléfono móvil ha popularizado la fotografía. Cuando se pensaba que la imagen estática estaba a punto de desaparecer, el teléfono le ha dado un nuevo impulso, es curioso. No reniego de él, la mejor cámara fotográfica es la que uno lleva encima en un momento determinado y el teléfono móvil, por suerte o por desgracia, siempre lo llevamos encima.

¿En qué está trabajando en estos momentos?

Sigo trabajando en las fotografías para las cubiertas de la colección de "La belleza" de Editoria Eolas. Es una colección maravillosa en donde se analiza la belleza desde diferentes puntos de vista. La colección está dirigida por el escritor Gustavo Martín Garzo y responde al empeño personal de ese gran dinamizador de la cultura leonesa que es Héctor Escobar.