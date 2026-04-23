La dificultad para hallar locales pone en jaque la continuidad de las peñas de San Pedro en Zamora: "Lo que buscamos es el apoyo de la gente"

"La cosa es sencilla", dice Adrián. "Las Peñas llevan mucho tiempo asociadas a la maldad , desperfectos, vicios…. Pero no nos damos cuenta de que la gente crece, madura, se formaliza y que los niños de 18 años ahora tienen 28. Viven por la tradición peñista y crecen. Es cierto que ahora hay un gran control y una sensatez que hemos inculcado junto al Ayuntamiento con la implantación de normas, pero que han sido un quid pro cuo", explica a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Las peñas de Zamora han alzado la voz para denunciar una dificultad que se repite cada año de cara a las fiestas de San Pedro, la falta de locales en condiciones adecuadas y a precios asumibles para poder desarrollar su actividad durante las celebraciones. Según explica este joven zamorano en representación de los peñistas, el principal problema no es solo económico, sino la escasez de espacios disponibles que cumplan unos mínimos básicos. En muchos casos, los alquileres para el periodo festivo, incluso en contratos de un mes, alcanzan cifras de entre 600 y 700 euros en inmuebles que en ocasiones no disponen de servicios esenciales como luz o agua y que, en la mayoría de los casos exigen contratos de varios meses: “Entendemos que no se tiene por qué hacer un contrato semanal, pero estas condiciones nos parecen excesivas”, señalan desde las peñas, que han decidido hacer pública su situación con el objetivo de visibilizar el problema.

Más allá del coste, el colectivo insiste en que la dificultad real está en encontrar apoyo ciudadano: “Lo que buscamos es un apoyo de la gente, que nos den la oportunidad de tener un local en San Pedro”, explican. En este sentido, reconocen que ya existen iniciativas de colaboración entre peñas, que se están organizando para compartir espacios y poder asumir los gastos de forma conjunta. Además, recuerdan que uno de los requisitos para ser peña oficial del Ayuntamiento es contar con un local registrado en el censo de peñas donde ubicar su carro, lo que añade presión a la hora de encontrar un espacio adecuado.

Frente a los prejuicios que tradicionalmente han acompañado a las peñas —asociadas en ocasiones a problemas de convivencia o comportamientos incívicos—, los representantes del colectivo defienden que la realidad ha cambiado. En este sentido, subrayan que actualmente existe un mayor control y una mayor implicación en el cumplimiento de normas, fruto también del trabajo conjunto con el Ayuntamiento, defendiendo que la evolución del modelo de peñas ha ido acompañada de una mayor responsabilidad.

El colectivo hace así un llamamiento a la ciudadanía zamorana para facilitar la cesión o alquiler de locales durante las fiestas, con el objetivo de garantizar la continuidad de una tradición profundamente arraigada en la ciudad y que permite que ciudades envejecidas recuperen a sus jóvenes un mes al año.