El mundo se organiza en símbolos y el ser humano, inevitablemente, los necesita. Ejemplo de ello son las ciudades que condensan países enteros: París, Tokio, Nueva York o Madrid. Ejemplo de ello es también Zamora, que no señala hacia una gran avenida ni hacia un skyline reconocible, sino hacia un lugar más bajo, más húmedo, más callado, como es el Bosque de Valorio.

Ejemplo de ello son las veredas que se bifurcan sin preguntar, obligando a elegir incluso cuando no se sabe hacia dónde se quiere ir. Ejemplo de ello son los pasos perdidos que resuenan en la grava, los que no vuelven sobre sí mismos. Ejemplo de ello es el arroyo, que arrastra más que agua, que se lleva voces, promesas, restos de conversaciones que nunca terminaron. Ejemplo de ello son los pinos, erguidos, indiferentes, sosteniendo en su silencio todo lo que allí se dijo sin decirse.

Y es ahí, en ese espacio donde lo tangible se mezcla con lo que ya no está, donde se reconoce uno de los libros más intensos de la poesía española: "Valorio 42 veces", de Agustín García Calvo.

Ejemplo de ello es la imposibilidad de contar el libro sin traicionarlo. Ejemplo de ello es que no empieza ni termina, sino que insiste. Insiste como insiste el recuerdo cuando no se le ha dado salida. Porque hay libros que se explican y hay otros que se clavan. Y este pertenece a los segundos.

Ejemplo de ello es el amor que aparece en sus páginas. No el que se construye, no el que permanece, sino el que irrumpe. El que llega sin permiso, desordena lo que encuentra y deja un rastro que no se sabe limpiar. Ejemplo de ello es la duda, constante, entre lo que fue y lo que sigue siendo en ausencia. Ejemplo de ello es esa confusión que no distingue entre la persona y su rastro, entre las violetas y el recuerdo de quien las olía. Ejemplo de ello es el gesto de volver cada año, no por costumbre, sino por condena. Ejemplo de ello es la pregunta que no se responde: "si son ellas tú, o si tú eres ellas".

Ejemplo de ello es el propio bosque, que ya no es paisaje, sino testigo. Ejemplo de ello es cómo reconoce al que vuelve, cómo lo nombra sin palabras, cómo lo convierte en parte de sus sendas. Ejemplo de ello es ese deambular casi animal, ese husmear sin rumbo, como si el amor perdido hubiera dejado un olor que todavía pudiera seguirse.

Ejemplo de ello es el dolor que no sorprende, porque no es nuevo. Porque no enseña, sino que recuerda. Porque no habla de otros, sino de uno mismo.

Y quizás, por eso incomoda.