El Ayuntamiento busca empresa para montar la Feria de la Cerámica de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha sacado a licitación el contrato de instalación de la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular, en concreto el montaje y desmontaje de las estructuras que servirán de estands a los puestos y que serán la base para que Caja Rural se encargue de instalar las lonas coberteras que proporcionarán sombra y cobijo a los artesanos.

El Ayuntamiento contratará también sombrillas y velas para dotar de sombra a las zonas de la Plaza de Viriato que carecen de arbolado, con el fin de proporcionar esta protección ante el sol a los puestos.

Puestos de la cerámica en Claudio Moyano / Proyecto municipal

El coste de todo ello asciende a ocho mil euros.

La Feria de este año no podrá contar con los laterales ni de la plaza de Viriato ni de la plaza de Claudio Moyano que dan a las fachadas del Parador, ya que el hotel se encuentra inmerso en un profundo proceso de reforma.

Para el año 2026, las estructuras tendrán que estar montadas y operativas, al menos 10 días de antelación a que comience la Feria, cuya apertura está prevista para el día 26 de junio con el fin de que, por un lado, desde Caja Rural de Zamora se puedan montar las lonas coberteras de los puestos, y, por otro lado, la instalación eléctrica, que será objeto de otro contrato.

Puestos de la alfarería popular en Viriato / Proyecto municipal

Su desmontaje podrá realizarse a partir del día 30 de junio, en coordinación con el resto de los instaladores, tanto de las lonas de cubrición como de la instalación eléctrica.

La previsión es que se instalen 35 puestos en la plaza de Claudio Moyano, ubicación habitual de la Feria de la Cerámica y 30 en la plaza de Viriato, para la alfarería, además de dos puestos de cerámica antigua junto a la pared de Cáritas.