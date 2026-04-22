Zamora, en alerta ante la llegada de polvo sahariano: recomendaciones de las autoridades para grupos de riesgo

Los modelos de predicción anuncian la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África que, previsiblemente afectan a Zamora y al resto de provincias de Castilla y León, provocando un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire. La alerta comenzó el lunes día 20 y se extenderá, al menos, hasta el domingo 26 de abril. Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.

Consejos de la Consejería de Medio Ambiente para intentar minimizar la afección de estas partículas: