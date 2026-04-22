Salud
Zamora, en alerta ante la llegada de polvo sahariano: recomendaciones de las autoridades para grupos de riesgo
La calidad del aire se verá afectada por partículas de polvo del norte de África, con niveles que podrían ser muy desfavorables para ancianos y personas con problemas respiratorios
A.B.G.
Zamora
Los modelos de predicción anuncian la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África que, previsiblemente afectan a Zamora y al resto de provincias de Castilla y León, provocando un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire. La alerta comenzó el lunes día 20 y se extenderá, al menos, hasta el domingo 26 de abril. Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.
Consejos de la Consejería de Medio Ambiente para intentar minimizar la afección de estas partículas:
- Si los niveles no son muy elevados (hasta regular): para la población en general, aunque la calidad del aire prevista en estas horas, probablemente no les afecte, sí puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo y personas sensibles. Así, disfruta de tus actividades al aire libre de manera normal. Sin embargo, vigila la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.
- Si los niveles son más elevados (>regular), las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.
- Dado que la magnitud de la intrusión será variable dependiendo de las horas del día y en los próximos días, se recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre, se informe sobre la calidad del aire en su zona accediendo a las páginas web que se indican más adelante.
- Además, se recomienda también evitar la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.
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