Subvenciones en Castilla y León para integrar laboralmente a personas con discapacidad con hasta 9.500 euros

"Con estas ayudas se busca promover la plena inclusión laboral y la igualdad de oportunidades para todos los castellanos y leoneses, apoyando a las empresas y autónomos que apuestan por el talento y la estabilidad de los trabajadores con discapacidad", alega la Consejería de Industria, Comercio y Empleotras publicar, en el día de hoy, la convocatoria de subvenciones destinadas a facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad en las empresas del mercado ordinario de trabajo.

El programa cuenta con un presupuesto inicial de 211.000 euros que podrá incrementarse hasta los 600.000 euros en caso necesario y establece ayudas que pueden alcanzar hasta los 9.500 euros por contrato indefinido. El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 5 de octubre de 2026.

La convocatoria está estructurada en tres programas que "incentivan la contratación indefinida de personas con discapacidad por parte de las empresas del mercado ordinario, el tránsito desde el mercado protegido al mercado ordinario y la adaptación de puestos de trabajo y medidas de protección", según la Consejería.

Programa 1

El Programa I, destinado a apoyar la creación de empleo estable, fija incentivos para la contratación indefinida con ayudas tanto para las nuevas contrataciones fijas como para la transformación de contratos temporales en indefinidos.

La cuantía general es de 5.500 euros, que se eleva a 6.000 euros si la persona contratada es mujer o mayor de 45 años, incrementándose hasta los 7.500 euros cuando la persona contratada pertenezca a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. Además, si se trata del primer empleado de un autónomo, una cooperativa o sociedad laboral, la ayuda se incrementa en 2.000 euros adicionales.

Programa 2

El Programa II tiene por objeto favorecer el tránsito desde el empleo protegido a las empresas del mercado ordinario de trabajo, facilitando que los trabajadores procedentes de centros especiales de empleo o enclaves laborales protegidos den el salto a la empresa ordinaria alcanzando la plena inclusión laboral.

Las cuantías de ayuda son iguales que las establecidas para el Programa I, con un suplemento adicional para la incorporación directa desde enclaves laborales con un plus de 2.000 euros.

Programa 3

Programa III va destinado a financiar la adaptación de los puestos trabajo y la adquisición de medios de protección personal para los trabajadores, garantizando un entorno laboral seguro y accesible para las personas con discapacidad. En este caso, se financian con hasta 1.800 euros las medidas necesarias para eliminar barreras físicas o de comunicación y dotar de equipos de protección personal a los trabajadores.