Estos son los supermercados que encontrarás abiertos en Zamora este 23 de abril, fiesta en Castilla y León

¿Quién dijo que los festivos oficiales son para descansar? Por suerte o desgracia, hay comercios en Zamora que abren para responder a las necesidades de sus clientes. Es el caso de algunos supermercados de Zamora capital durante este 23 de abril, Día de Castilla y León, y festivo en toda la comunidad autónoma. A pesar de ser el día de Villalar, algunos establecimientos mantienen su actividad para alegría de los consumidores que aprovechan el día de asueto para hacer la compra, aunque otros supermercados deciden apostar por horarios especiales o simplemente cierran.

Repasamos algunos de los de Zamora capital para que no te encuentres la trapa bajada si decides acudir a ellos:

Mercadona

No abre ninguna de sus tiendas durante los domingos y festivos, por lo que este 23 de abril permanecerán todas cerradas hasta el sábado.

Carrefour

Los supermercados Carrefour suelen abrir en Castilla y León de lunes a sábados, mientras que en algunas zonas abren algunos domingos y festivos autorizados, aunque en ocasiones lo hacen solo en horario reducido de mañana. En el caso de este 23 de abril, Carrefour permanecerá cerrado en Zamora.

Lidl

El horario habitual de las tiendas Lidl suele ser de 09.00 a 21.00 horas de lunes a sábado, aunque en algunas zonas abren los domingos y algunos festivos autorizados. No es el caso del 23 de abril, durante el que se mantendrá cerrada la tienda de la calle del Pinar de Zamora capital.

DIA

La gran mayoría de tiendas DIA en Castilla y León tienen horario de 09.00 a 21.30 horas de lunes a sábados y son muchos los que abren los domingos. En Zamora capital siempre lo hace el de la calle la Brasa, 4. Este 23 de abril esta tienda también abrirá.

Lupa

Los supermercados Lupa abren algunos domingos y festivos autorizados, aunque en ocasiones lo hacen con horario reducido. No es el caso del 23 de abril, cuando las tiendas Lupa de Castilla y León permanecerán cerradas en su totalidad.

Cancelo

Abrirán en la capital con su horario habitual de domingos y festivos, es decir, de 10 a 20 horas.

Minymas

La tienda de la plaza del Maestro Haedo abrirá en su horario habitual de domingo y festivos, es decir, de 9.30 a 14.30 horas.