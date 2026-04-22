Renovación integral para la fuente pequeña de San Martín

Con un presupuesto de licitación de 29.500 euros, la fuente pequeña de San Martín tendrá un “lavado de cara”, como ha apuntado el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo. Aunque está en funcionamiento, desde el Ayuntamiento de Zamora se estima que es necesaria una renovación integral, como ya se ha hecho con las otras fuentes ubicadas en este mismo parque.

Fuente pequeña del parque de San Martín en la que se va a intervenir. / Jose Luis Fernández

De esta manera, los trabajos se centrarán en la impermeabilización “para garantizar una correcta estanquidad de esta infraestructura”, según ha señalado el concejal. “Se van a sustituir también los juegos de agua, los chorros existentes, ampliando el número para que quede configurada en los dos vasos, con tres chorros en la parte superior y uno más en la inferior”, detalló Novo.

Además, como se ha hecho en otras fuentes renovadas por toda la ciudad, esta también contará con una nueva iluminación LED RBG programable, con doce focos y una tira LED, que se asemeja a lo instalado en las otras fuentes del paseo.

La adecuación se completa con la sustitución del motor de impulsión y la instalación de un cuadro eléctrico para poder programar toda la infraestructura lumínica de la propia fuente.

Por último, Novo ha apuntado que, para evitar los continuos encharcamientos del camino de tierra en esa zona, se pavimentará la zona con hormigón y se colocará una rejilla para que no se pierda agua.

Lista de fuentes renovadas

El concejal del área recordó que, en lo que va de mandato, se han renovado fuentes “que llevaban décadas sin funcionar”, como la ubicada en la plaza de San Ildefonso, el Miliario de Coomonte en La Marina o la fuente de Los Remedios, también en el parque de San Martín, o el propio estanque del Sillón de la Reina, “que nunca funcionó como una fuente y que, sin duda, ha sido una de las intervenciones más laureadas por parte de los vecinos que han transitado ese paseo”, destacó.

Pablo Novo sobre renovación de la fuente pequeña en Paseo San Martín / José Luis Fernández / LZA

Actuación en La Marina

Por otra parte, Pablo Novo adelantó que ya se está trabajando en el proyecto de renovación del estanque de La Marina, con su próxima licitación. Las labores en esta infraestructura se centrarán en la impermeabilización del vaso del estanque, cuyas paredes se cubrirán con piedra, además de la rehabilitación del puente de madera y distintos juegos de agua “para hacer más atractiva la parte cercana al parque infantil, el cual también tendrá una intervención”, anunció el concejal.