La Plaza Mayor de Zamora se llena para escuchar a Leire Martínez

Desde la última vez que los zamoranos escucharon en vivo a Leire Martínez, en 2024, la carrera de la cantante ha dado un giro completo. No solo porque no forme parte de la banda que la lanzó al estrellato, sino también por el cambio radical en la imagen musical de la donostiarra.

Sin embargo, su música sigue emocionando en Zamora, tal y como lo ha demostrado la multitud que ha acudido a verla y, sobre todo, escucharla y bailar con su música en la Plaza Mayor durante la noche de este 22 de abril.

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Precedida por el zamorano Adrián Lorenzo, Leire salió al escenario con uno de los platos fuertes de la noche: "Mi nombre", el primer single que sacó en solitario y que se posicionó en las listas de éxitos de España y de otros países de habla hispana.

Guiño a los éxitos del pasado

Como era de esperar, en el concierto también han sonado temas míticos de ayer, como "El último vals", que en su día supuso uno de los grandes éxitos del primer álbum de La Oreja de Van Gogh con Leire Martínez como vocalista.

La plaza, hasta arriba

Desde la entrada de la cantante, la Plaza Mayor de Zamora se llenó de gente esperando escucharla. Después de las emociones vividas en el último concierto en el que participó la artista, los zamoranos no se querían perder el show.