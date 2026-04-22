Nuevo accidente con un patinete en Zamora: esto es lo que ha pasado en la rotonda del Carrefour
Se trata del segundo incidente registrado en la capital en lo que va de miércoles
T. S.
La conductora de un patinete, una mujer de unos 25 años, ha resultado herida tras colisionar contra un turismo en la rotonda del Centro Comercial Carrefour. El choque ha ocurrido cerca de las 11.30 horas de la mañana.
Hasta la avenida del Cardenal Cisneros se han trasladado agentes de la Policía Municipal y una ambulancia de Emergencias Sanitarias. La joven se ha mantenido consciente en todo momento a pesar de las heridas
Se trata del segundo accidente de tráfico registrado en la capital en lo que va de mañana este miércoles. El primero ocurrió a las 10 de la mañana en la carretera de La Aldehuela, cuando un hombre de 82 años resultó herido en un accidente de tráfico en el carril bici. El turismo se salió de la vía y se estrelló contra un árbol. Al parecer, el señor sufrió un pequeño mareo por el que perdió el control del volante.
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