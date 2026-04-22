El minisatélite zamorano triunfa: el IES Maestro Haedo representará a Castilla y León en la final nacional del concurso CanSat

El IES Maestro Haedo será el representante de Castilla y León en la final nacional del concurso CanSat, la iniciativa que consiste en construir un satélite del tamaño de una lata de refresco que sea capaz de lanzarse varios metros hacia el cielo y, durante su caída, pueda recoger diferentes datos de la atmósfera.

En el caso del proyecto zamorano, denominado PlastiCanSat, los alumnos de 1º de Bachillerato que cursan la asignatura optativa de Proyectos STEM idearon un aparato que era capaz de detectar los microplásticos en el aire. Esta original idea, unida al excelente lanzamiento y la buena recogida y análisis posterior de los datos fue el que le dio a los zamoranos este primer puesto entre los más de treinta proyectos presentados y que fueron lanzados en el aeródromo de la localidad palentina de Herrera de Pisuerga el pasado martes.

Trabajo durante el curso

Desde principio de curso se estaba trabajando en este proyecto dentro de la mencionada asignatura, bajo la supervisión de los profesores Alicia Sampedro, David Santamaría y Marta García.

Un trabajo en equipo que ponía sobre la mesa el problema actual de los microplásticos y para el que contaron con la colaboración de la asociación andaluza Hombre y Territorio, que les guiaron a la hora de diseñar los filtros que llevaría su pequeño satélite.

Miembros del grupo del IES Maestro Haedo / Cedida

El IES Maestro Haedo también participaba con otro proyecto, denominado UltraCanSat, centrado en la medición de la radiación ultravioleta y la concentración de ozono.

No fue la única participación zamorana en esta fase regional, puesto que también acudía, por primera vez, un equipo del IES María de Molina, cuyo objetivo se centraba en lograr una caída del satélite lo más vertical y estable posible.

Aunque no ganaron, no se volvieron con las manos vacías, ya que recibieron un diploma a la mejor difusión y participación.

Final nacional en Extremadura

El equipo zamorano vencedor ya se está preparando para la final, que se celebrará los próximos días 12 y 13 de mayo en la base aérea de Talavera la Real, situada en Badajoz.

Allí se medirán con más de cien estudiantes y 17 docentes de toda España, cada uno representando a su comunidad autónoma.