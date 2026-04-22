¿Qué le parece a los zamoranos que Pedro Sánchez exhiba en TikTok su casa, sus perros o lo que lee?

La política también se juega en las redes sociales y cada gesto cuenta. La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mostrar en su perfil de TikTok aspectos de su vida personal como su casa, sus perros o sus lecturas ha generado debate entre quienes lo ven como una forma de acercarse a la ciudadanía y quienes consideran que desdibuja el papel institucional... y sobra. Para tomar el pulso a esta cuestión, hemos preguntado a los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA qué opinan de esta nueva forma de comunicar.

PI STUDIO

Un "house tour" por la Sala del Reloj del Palacio de La Moncloa a lo Isabel Preysler, la presentación de sus perros en el jardín, detalles de su despacho o incluso alguna ruta en bicicleta para demostrar que sigue estando en forma han sido algunas de las sorpresas que Pedro Sánchez ha dado a sus seguidores para mostrar su faceta cotidiana.

La encuesta

¿Qué opinan nuestros lectores al respecto? Las respuestas reflejan una sociedad dividida entre quienes valoran la cercanía y quienes reclaman mayor sobriedad en la imagen pública de los dirigentes. En cualquier caso, la conclusión es clara: la forma de hacer política está cambiando.

"Espero que pronto haga un tour por Soto del Real."

"Un presidente cercano y abierto con cultura y saber estar."

"¿Su casa? Será la que ocupa"

·¿Y porque no?"

"Ah, pero que lee...."

"Está en su libertad de mostrar lo que quiera…"

"Por lo que se lee en las respuestas, en Zamora todo lo que hace la izquierda está mal. Es increíble."

"Pues a mí me parece fenomenal, es la primera vez que siento a un presidente del Gobierno cerca de mis hábitos y mis costumbres."

"Como siempre se la machaca con dos piedras."

"Digo yo que podrá hacer lo que le dé la gana en sus redes, ¿no?

"Para la gente joven quizás sirva. Para mayores de 50, le resta seriedad."

"Más vale que se preocupe de llevar España mejor."

"Pues muy bien, ¿no lo hacen los demás?"

"Que nos enseñe los chanchullos."

"Mal porque esas cosas son privadas... luego que no quiera mantener su plano privado al margen si él es quien lo promociona"

"Sería más provechoso que presentara presupuestos."

"Bueno... el zángano de Abascal enseñó su casa…"

"Me da la sensación de hacerse un lavado de imagen."

"Como Trump"

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