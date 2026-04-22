¿Qué le parece a los zamoranos que Pedro Sánchez exhiba en TikTok su casa, sus perros o lo que lee?
Las respuestas reflejan una sociedad dividida entre quienes valoran la cercanía y quienes reclaman mayor sobriedad en la imagen pública de los dirigentes: lo único objetivo es que la forma de hacer política está cambiando en España
La política también se juega en las redes sociales y cada gesto cuenta. La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mostrar en su perfil de TikTok aspectos de su vida personal como su casa, sus perros o sus lecturas ha generado debate entre quienes lo ven como una forma de acercarse a la ciudadanía y quienes consideran que desdibuja el papel institucional... y sobra. Para tomar el pulso a esta cuestión, hemos preguntado a los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA qué opinan de esta nueva forma de comunicar.
Un "house tour" por la Sala del Reloj del Palacio de La Moncloa a lo Isabel Preysler, la presentación de sus perros en el jardín, detalles de su despacho o incluso alguna ruta en bicicleta para demostrar que sigue estando en forma han sido algunas de las sorpresas que Pedro Sánchez ha dado a sus seguidores para mostrar su faceta cotidiana.
La encuesta
¿Qué opinan nuestros lectores al respecto? Las respuestas reflejan una sociedad dividida entre quienes valoran la cercanía y quienes reclaman mayor sobriedad en la imagen pública de los dirigentes. En cualquier caso, la conclusión es clara: la forma de hacer política está cambiando.
- "Espero que pronto haga un tour por Soto del Real."
- "Un presidente cercano y abierto con cultura y saber estar."
- "¿Su casa? Será la que ocupa"
- ·¿Y porque no?"
- "Ah, pero que lee...."
- "Está en su libertad de mostrar lo que quiera…"
- "Por lo que se lee en las respuestas, en Zamora todo lo que hace la izquierda está mal. Es increíble."
- "Pues a mí me parece fenomenal, es la primera vez que siento a un presidente del Gobierno cerca de mis hábitos y mis costumbres."
- "Como siempre se la machaca con dos piedras."
- "Digo yo que podrá hacer lo que le dé la gana en sus redes, ¿no?
- "Para la gente joven quizás sirva. Para mayores de 50, le resta seriedad."
- "Más vale que se preocupe de llevar España mejor."
- "Pues muy bien, ¿no lo hacen los demás?"
- "Que nos enseñe los chanchullos."
- "Mal porque esas cosas son privadas... luego que no quiera mantener su plano privado al margen si él es quien lo promociona"
- "Sería más provechoso que presentara presupuestos."
- "Bueno... el zángano de Abascal enseñó su casa…"
- "Me da la sensación de hacerse un lavado de imagen."
- "Como Trump"
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