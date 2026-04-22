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¿Qué le parece a los zamoranos que Pedro Sánchez exhiba en TikTok su casa, sus perros o lo que lee?

Las respuestas reflejan una sociedad dividida entre quienes valoran la cercanía y quienes reclaman mayor sobriedad en la imagen pública de los dirigentes: lo único objetivo es que la forma de hacer política está cambiando en España

Sánchez hace un 'house tour' por La Moncloa &quot;en plan Isabel Preysler&quot;

Sánchez hace un 'house tour' por La Moncloa "en plan Isabel Preysler" / Propio

Abril Oliva

La política también se juega en las redes sociales y cada gesto cuenta. La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mostrar en su perfil de TikTok aspectos de su vida personal como su casa, sus perros o sus lecturas ha generado debate entre quienes lo ven como una forma de acercarse a la ciudadanía y quienes consideran que desdibuja el papel institucional... y sobra. Para tomar el pulso a esta cuestión, hemos preguntado a los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA qué opinan de esta nueva forma de comunicar.

Sánchez hace un 'house tour' por La Moncloa "en plan Isabel Preysler": "En la Sala del Reloj pasaron muchas cosas"

Sánchez hace un 'house tour' por La Moncloa "en plan Isabel Preysler": "En la Sala del Reloj pasaron muchas cosas"

PI STUDIO

Un "house tour" por la Sala del Reloj del Palacio de La Moncloa a lo Isabel Preysler, la presentación de sus perros en el jardín, detalles de su despacho o incluso alguna ruta en bicicleta para demostrar que sigue estando en forma han sido algunas de las sorpresas que Pedro Sánchez ha dado a sus seguidores para mostrar su faceta cotidiana.

La encuesta

¿Qué opinan nuestros lectores al respecto? Las respuestas reflejan una sociedad dividida entre quienes valoran la cercanía y quienes reclaman mayor sobriedad en la imagen pública de los dirigentes. En cualquier caso, la conclusión es clara: la forma de hacer política está cambiando.

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  • "Espero que pronto haga un tour por Soto del Real."
  • "Un presidente cercano y abierto con cultura y saber estar."
  • "¿Su casa? Será la que ocupa"
  • ·¿Y porque no?"
  • "Ah, pero que lee...."
  • "Está en su libertad de mostrar lo que quiera…"
  • "Por lo que se lee en las respuestas, en Zamora todo lo que hace la izquierda está mal. Es increíble."
  • "Pues a mí me parece fenomenal, es la primera vez que siento a un presidente del Gobierno cerca de mis hábitos y mis costumbres."
  • "Como siempre se la machaca con dos piedras."
  • "Digo yo que podrá hacer lo que le dé la gana en sus redes, ¿no?
  • "Para la gente joven quizás sirva. Para mayores de 50, le resta seriedad."
  • "Más vale que se preocupe de llevar España mejor."
  • "Pues muy bien, ¿no lo hacen los demás?"
  • "Que nos enseñe los chanchullos."
  • "Mal porque esas cosas son privadas... luego que no quiera mantener su plano privado al margen si él es quien lo promociona"
  • "Sería más provechoso que presentara presupuestos."
  • "Bueno... el zángano de Abascal enseñó su casa…"
  • "Me da la sensación de hacerse un lavado de imagen."
  • "Como Trump"

SI TE APETECE PARTICIPAR EN LA ENCUESTA, AÚN PUEDES HACERLO AQUÍ.

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