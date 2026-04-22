Día del libro
El Lazarillo de Tormes cobra vida en Cruz Roja con su lectura en voz alta con motivo del Día del Libro
Una treintena de personas vinculadas y no con la organización colaboran en esta novedosa iniciativa en Zamora
Las aventuras y desventuras de Lázaro cobraron vida el miércoles a través de una treintena de personas que leyeron en voz alta la novela “El Lazarillo de Tormes” en la sede de Cruz Roja de Zamora con motivo de la celebración adelantada, del Día del Libro, que se conmemora el día 23 de abril.
Novedad
La organización social por primera vez se suma a la celebración de la efeméride por sugerencia de un voluntario.
“Es una actividad muy interesante para reunir a voluntarios, socios y colaboradores y para darle a la cultura una proyección mejor y... ¡qué mejor que en el Día del Libro!” señaló la presidenta de Cruz Roja en Zamora, María José Mateos. La portavoz de la ONG señaló que el volumen “es un libro del siglo XVI, pero está plenamente de actualidad porque los problemas siguen siendo los mismos”.
Mientras que los lectores iban tomando llenando el salón de actos de Cruz Roja el impulsor de la actividad, Luis Carlos López, quien propuso la actividad por “la ausencia de este tipo de actos que se venían haciendo desde siempre en la Biblioteca Pública de Zamora” con el Quijote y que ha pasado a hacerse online. “Me parecía muy interesante porque se juntaba gente muy diversa” testimonia.
La elección de otro clásico de la literatura española reside en que “es una obra que tiene una importante parte humana y la humanidad que representa la entidad de Cruz Roja”.
Lectura
El acto comenzó con una breve introducción de María José Mateos. La máxima responsable de la organización también leyó el prólogo y dio paso al primer lector Juan José Álvarez, vinculado a Cruz Roja, y que se animó a leer para “compartir con los demás la cultura que es la vida”. Tras leer cinco minutos el relevo lo tomó Saturnina García y poco a poco ocuparon distintas personas el atril durante más de dos horas.
La novedosa iniciativa barajan volverla a repetir tras la buena respuesta de los lectores, tanto vinculados o no con la organización.
Suscríbete para seguir leyendo
- La fiesta de San Marcos reunirá en este pueblo deshabitado de Zamora a más de 250 personas
- El 'alma' centenaria de este pueblo de Zamora: Timoteo Ballesteros celebra un siglo de vida
- Fonfría, municipio con más granjas de caracoles de toda España
- Un detenido por agredir presuntamente a su pareja en una vivienda de Quiruelas de Vidriales
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mesitas en vertical para terraza más baratas: adiós a perder espacio en el suelo
- El bar que sale a licitación por tan solo 100 euros en Tierra de Campos
- Mercadona compra a proveedores de Castilla y León: estos son los productos de la comunidad que podrás encontrar en sus tiendas
- El asesino de Leticia Rosino saldrá en libertad el 3 de mayo tras cumplir ocho años de prisión