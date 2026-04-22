El Lazarillo de Tormes cobra vida en Cruz Roja con su lectura en voz alta con motivo del Día del Libro

Las aventuras y desventuras de Lázaro cobraron vida el miércoles a través de una treintena de personas que leyeron en voz alta la novela “El Lazarillo de Tormes” en la sede de Cruz Roja de Zamora con motivo de la celebración adelantada, del Día del Libro, que se conmemora el día 23 de abril.

Novedad

La organización social por primera vez se suma a la celebración de la efeméride por sugerencia de un voluntario.

“Es una actividad muy interesante para reunir a voluntarios, socios y colaboradores y para darle a la cultura una proyección mejor y... ¡qué mejor que en el Día del Libro!” señaló la presidenta de Cruz Roja en Zamora, María José Mateos. La portavoz de la ONG señaló que el volumen “es un libro del siglo XVI, pero está plenamente de actualidad porque los problemas siguen siendo los mismos”.

La presidenta de Cruz Roja de Zamora y el primer lector. / J. N.

Mientras que los lectores iban tomando llenando el salón de actos de Cruz Roja el impulsor de la actividad, Luis Carlos López, quien propuso la actividad por “la ausencia de este tipo de actos que se venían haciendo desde siempre en la Biblioteca Pública de Zamora” con el Quijote y que ha pasado a hacerse online. “Me parecía muy interesante porque se juntaba gente muy diversa” testimonia.

La elección de otro clásico de la literatura española reside en que “es una obra que tiene una importante parte humana y la humanidad que representa la entidad de Cruz Roja”.

En la tarina los dos primeros lectores y público asistente en el salón de actos de Cruz Roja. / J. N.

Lectura

El acto comenzó con una breve introducción de María José Mateos. La máxima responsable de la organización también leyó el prólogo y dio paso al primer lector Juan José Álvarez, vinculado a Cruz Roja, y que se animó a leer para “compartir con los demás la cultura que es la vida”. Tras leer cinco minutos el relevo lo tomó Saturnina García y poco a poco ocuparon distintas personas el atril durante más de dos horas.

La novedosa iniciativa barajan volverla a repetir tras la buena respuesta de los lectores, tanto vinculados o no con la organización.