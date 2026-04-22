Impulso a la cultura de Zamora: cada pueblo recibirá 600 euros para contratar grupos de música tradicional y artistas locales

Cada pueblo de la provincia de Zamora dispondrá de 600 euros para contratar actuaciones culturales del tipo de grupos de música tradicional, teatro o magia, por ejemplo, para lo cual solo deben solicitarlo en la convocatoria de subvenciones que ha puesto en marcha la Diputación.

El presidente provincial, Javier Faúndez, explicó al término de la Junta de Gobierno que se trata de "la convocatoria de ayudas a los ayuntamientos para actuaciones culturales en localidades de menos de 5.000 habitantes de la provincia. Antes cada ayuntamiento que necesitaba una actuación venía aquí, tenía que hacer una solicitud, había que resolverla".

"Lo que hemos hecho es dotar a todos estos pueblos de 600 euros por localidad (no por ayuntamiento) para hacer ese tipo de actuaciones que al final se engrandecen y mejoran las fiestas de nuestros pueblos. Estamos hablando de actuaciones de música tradicional, de teatro, de magia, de conciertos, es decir, todo tipo de actividades excluidas charangas, discotecas y lógicamente orquestas", explicó Faúndez.

Esta convocatoria de ayudas viene dotada con una cantidad de 312.000 euros, "que es el cálculo que hemos hecho de toda la localidad de la provincia por 600 euros. Lo único que tienen que hacer los ayuntamientos es hacer la solicitud pertinente para cada uno de su núcleo de población. Y además con esta ayuda también estamos reforzando el talento que tenemos en esta provincia. Estamos hablando que tenemos grupos de música tradicional en las diferentes comarcas, estamos hablando de grupos que se dedican a hacer teatro, personas que se dedican a hacer espectáculos de magia, pequeños conciertos, con lo cual este dinero, estos 312.000 euros, le van a llegar íntegramente a ellos, con lo cual también es una forma, aparte de otras ayudas que tienen dentro de la Diputación, de que les llegue ese dinero para completar ese magnífico trabajo que están haciendo".

La convocatoria ha salido publicada ya en el Boletín Oficial de la Provincia.

Red de Circuitos Escénicos

La Junta de Gobierno de la Diputación también ha dejado cerrada la ayuda para la solicitud de conciertos escénicas a esas entidades registradas dentro de la Red de Circuitos Escénicos de Castilla y León. Va a ser una convocatoria de ayudas por un importe de 18.000 euros y el plazo como marcado de esta convocatoria para la realización de actividades es desde el 1 de enero hasta el 30 de octubre. La convocatoria también ha sido publicada este miércoles en el boletín oficial de la provincia.