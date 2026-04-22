Un hombre de 82 años, herido tras estrellarse su vehículo contra un árbol en el carril bici de La Aldehuela (Zamora)
El varón está consciente y no reviste gravedad a pesar de la aparatosidad del accidente
T. S.
Zamora
Un hombre de 82 años ha resultado herido en un accidente de tráfico que ha tenido lugar este miércoles por la mañana en la carretera de La Aldehuela, cerca de las 10 de la mañana.
Todo ha ocurrido cuando el turismo se ha salido de la vía y se ha estrellado contra un árbol en el carril-bici. Al parecer, el señor sufrió un pequeño mareo por el que perdió el control del volante.
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Policía Municipal de Zamora y sanitarios del Sacyl, que enviaron una ambulancia al lugar. El conductor, un varón mayor, no revestía gravedad tras el choque y estaba consciente a pesar de la aparatosidad del accidente.
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