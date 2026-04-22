La Fundación Franz Weber plantea acciones en Zamora para desincentivar que los menores vayan a los toros

La Fundación Franz Weber va a plantear al Ayuntamiento de Zamora el desarrollo de acciones de sensibilización para prevenir y desincentivar el acceso de personas menores de edad durante la miniferia taurina presentada en la capital en las últimas horas.

La ONG señala que en las últimas ediciones han tenido lugar ofertas y promociones específicas dirigidas a la entrada de niñas y niños, y por ello consideran que el Gobierno local puede "educar" a las familias en los riesgos de estas exposiciones a las violencias.

El contexto es muy importante: el pasado 6 de febrero el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas publicó sus Observaciones Finales tras la revisión del séptimo ciclo de informes de España solicitando al Estado parte que aleje a todas las personas menores de edad de la tauromaquia.

Así, el párrafo exacto, enmarcado en el capítulo relacionado con Violencia contra los niños dice: "Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado parte, el Comité recomienda tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros".

La advertencia se enmarca en el incumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño ratificada por España en la década de los 90 y que tanto la Constitución como otras normas orgánicas señalan como de obligada incorporación a la legislación estatal.

La segunda parte de la petición de Naciones Unidas plantea "actividades de sensibilización" y es ahí donde FFW quiere incidir con el consistorio zamorano, al entender que tiene competencias para socializar estas advertencias internacionales, posibilitando una reflexión de las familias y evitando que accedan niñas, niños y adolescentes para exponerse a violencia, con el potencial impacto negativo en su desarrollo".

La petición se sustanciará en un escrito que será registrado a lo largo de esta semana, donde se incidirá en las objeciones del Comité, advertencias de estudios y expertos, y también el desinterés que implica la tauromaquia en Zamora.