Un famoso recluta zamoranos en Santa Clara para su programa de televisión

Xuso Jones y el equipo de "Lo sabe, no lo sabe" han venido a Zamora buscando participantes para este divertido programa en el que los concursantes pueden ganar miles de euros si consiguen pasar las pruebas del presentador.

No es la primera vez, hace algo más de un año el murciano se dejó caer por la capital de la provincia reclutando voluntarios entusiasmados en participar en el programa, emitido de lunes a viernes en Cuatro a las 18.30 horas.

Todo queda en Zamora

En aquel caso el afortunado fue Andrés, un zamorano que ganó 2.000 € y que destinó el premio a una productora de música local que había montado junto a unos amigos años antes. Al escucharlo, Xuso Jones terminó el programa reconociéndole: "Eres un tío grande, Andrés (...) Llevas a Zamora por bandera".

Xuso Jones buscando participantes para el concurso "Lo sabe o no lo sabe" / M. L. S.

Pero Xuso Jones no se ha limitado a visitar Santa Clara. Algunos vecinos lo han visto también paseando por calles turísticas de la capital.

Últimas apariciones de Xuso Jones

"Lo sabe no lo sabe" no es el único proyecto en el que participa el murciano, también comparte el podcast "Poco se habla" junto a la presentadora y escritora Ana Brito, ha formado parte del staff de Operación Triunfo y recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria profesional. Destaca su aparición en la lista "100 infuencers" de Forbes y nada menos que haber ganado un premio Ondas.

Esta vez, no sabemos cuál será la suerte de los zamoranos que participen en el concurso, pero sea como sea, los televidentes podrán disfrutar pronto de esta divertida visita de un programa bien tan querido por la audiencia.