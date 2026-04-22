La Diputación de Zamora crea un servicio para gestionar las colonias felinas de los pueblos de la provincia

La Diputación de Zamora ha adjudicado el contrato para el control de las colonias felinas en la provincia en municipios de menos de 5.000 habitantes, por un importe de 133.000 euros, según informaron el presidente provincial, Javier Faúndez y el diputado de Agricultura, José Ángel Ruiz, al término de la Junta de Gobierno de la institución.

Se trata del instrumento con el que podrán contar los ayuntamientos con colonias felinas para poder gestionarlas. Según explicó Faúndez "había sido un compromiso que habíamos asumido como grupo de Gobierno planteado por el Consejo de Alcaldes y hoy hemos adjudicado ya este procedimiento".

Se trata "en primer lugar el cumplimiento a la normativa vigente en materia de bienestar animal y sobre todo vamos a darle un apoyo a los ayuntamientos que no tienen nuestros recursos ni económicos ni jurídicos para poder hacer ese control de colonias felinas que a veces se plantea en algunos núcleos de población de nuestra provincia", indicó Faúndez.

Este control de colonias felinas usará el método CER: captura, estabilización y retorno. "En primer lugar, la captura, lógicamente por parte de la empresa contratada, traslado a las instalaciones autorizadas, examen veterinario de estos animales, estabilización, identificación, desparasitación y después retorno a la colonia. Es lo que marca la ley y ese va a ser el recurso que vamos a poner a partir de este momento a los ayuntamientos de esta provincia que nos demanden o que tengan este problema".

En principio el de las colonias felinas es un problema que se está dando solo en localidades puntuales y no se da de forma generalizada. "Son problemas muy puntuales, lo que pasa es que tienen mucha carga mediática. Y, lógicamente, a los alcaldes les genera preocupación, por eso nos comprometimos, a petición de ellos, a lanzar este programa", indicó el presidente.

"Ya lo tenemos con la recogida de perros abandonados, ahora lo tendríamos con las colonias felinas, y en definitiva es dar una solución a un problema que los ayuntamientos tendrían muy difícil abordar. Un recurso más para que los ayuntamientos, en el caso de que tengan un supuesto de estos, puedan acudir a nosotros", ha explicado el presidente.