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Día del libro

Descubre la biblioteca del Museo de Zamora, un tesoro de 14.000 monografías abierto a todos

El servicio especializado abierto al público lleva a cabo una visita guiada con motivo del Día del Libro

Asistentes a la visita a la biblioteca del Museo de Zamora, organizada por el Día del Libro

Asistentes a la visita a la biblioteca del Museo de Zamora, organizada por el Día del Libro / José Luis Fernández / LZA

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamoraa

Se encuentra al lado del salón de actos del Museo de Zamoray custodia “más de 14.000 monografías, así como una colección de 300 títulos de publicaciones periódicas y los fondos son especializados ” explicó Beatriz García Villarino, la responsable de la biblioteca del Provincial, durante la visita guiada promovida el miércoles con motivo del Día del Libro a la que acudieron un grupo muy variado de ciudadanos, desde zamoranos hasta turistas con el plano de la ciudad en la mano.

Fondos

El arte, el patrimonio, la conservación o la restauración conforman las temáticas principales de este espacio especializado que se nutre a través del intercambio con otras instituciones y de dos donaciones de un arqueólogo que ejerció en Benavente, Enrique Arnau, y de una antigua profesora de la Escuela de Restauración de Madrid, María Jose Alonso.

visita especial a la biblioteca del Museo de Zamora por el día del Libro

Algunos de los volúmenes que integran el fondo especializado del servicio. / José Luis Fernández / LZA

Red regional

Además, la biblioteca “está abierta al público en general”, de hecho forma parte de la red de bibliotecas de la región y funciona como una biblioteca pública al uso, con préstamo y una pequeña sala de consulta.

No obstante, su principal labor pasa por “servir de apoyo a la investigación constante en la que se encuentra el museo y facilitamos todo tipo de documentación para las piezas del museo, lo que hace es tener una relación muy estrecha con los otros servicios y las otras áreas de conservación y restauración del centro”.

Usuario externo

El perfil de usuario externo corresponde a “una persona que esté haciendo una investigación sobre un tema en concreto, sobre todo local, estudiantes o una persona que necesita un libro quizá vinculado con el patrimonio” describió la bibliotecaria.

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Participantes en la visita recorren las dependencias de la biblioteca del Museo de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Recorridos guiados

Esta visita comentada la repiten varias veces al año. “Las hacemos dos veces al año una por el Día del Libro y otra por el Día de las Bibliotecas, el 24 de octubre, porque todavía nos encontramos con gente que desconoce que el Museo de Zamora tiene una biblioteca” testimonia la profesional vinculada a este servicio desde 2004 aunque la biblioteca existe desde la apertura del Provincial.

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