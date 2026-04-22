Déficit de Alfa-1 Antitripsina: Zamora se moviliza en apoyo a esta enfermedad rara

Zamora será este viernes, 24 de abril, una de las ciudades donde se reivindique el diagnóstico precoz del Déficit Alfa-1 Antitripsina, una condición genética poco frecuente que se caracteriza por que quienes la padecen corren mayor riesgo de enfisema pulmonar cuando son adultos y de enfermedades hepáticas graves también durante la infancia.

El Hospital Virgen de la Concha, en horario de 10.00 a 13.30 horas, contará con voluntarios de la Asociación Alfa-1 España y personal sanitario para informar sobre esta enfermedad rara.

Con motivo de su Día Europeo, que se celebra este sábado, desde la agrupación pone el foco en la reivindicación de los afectados centrada en el diagnóstico temprano.

A esta reivindicación se une también en Castilla y León el Hospital Universitario de Burgos y otras entidades sanitarias de Canarias, Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Retraso en el diagnóstico

El retraso medio en el diagnóstico oscila entre cinco y diez años, según señala la asociación. Se estima que esta enfermedad está presente en alrededor del 3% de los casos de EPOC y es una de las principales causas de trasplante hepático pediátrico.

Pese a ello, cerca del 90% de los afectados siguen sin diagnosticar, con el consiguiente deterioro de su salud y la pérdida de la oportunidad de adoptar hábitos clave, como no fumar en todas sus formas, evitar otros tóxicos respiratorios, vacunarse y limitar el consumo de alcohol, y un seguimiento y tratamiento adecuados.

Pruebas genéticas: a quién se recomienda hacerlas

Las pruebas son de lo más sencillas y se realizan mediante un kit de diagnóstico desarrollado por la compañía española Grifols, que colabora con la jornada. A partir de una muestra de saliva o gota seca, detecta las 14 variantes más frecuentes, responsables del 99,9% de las mutaciones descritas en la literatura científica.

Las principales sociedades científicas recomiendan la prueba especialmente a pacientes con EPOC, bronquiectasias, bronquitis crónica o asma bronquial no reversible; a personas con enfermedad hepática de origen dudoso o desconocido; y a familiares en primer grado de personas ya diagnosticadas, por tratarse de una condición hereditaria.

Dependencia de España del plasma importado

El diagnóstico temprano no es la única demanda de Alfa-1 España para este Día Europeo. La asociación incluye también la reclamación de una mayor inversión en investigación, acceso equitativo a atención especializada en todas las comunidades autónomas, y el incremento de medios que faciliten las donaciones de plasma, fuente del único tratamiento disponible para la enfermedad pulmonar por Alfa-1.

Mantener el tratamiento de un solo paciente respiratorio por este déficit durante un año requiere 900 donaciones. “España no es autosuficiente, sino que depende en buena medida del plasma importado y no hay una garantía plena de suministro, como se comprobó durante la pandemia por el SARS-CoV-2”, señala la asociación, que señala que la suficiencia de plasma “no es solo una cuestión de solidaridad y compromiso colectivo, sino también una garantía de que los tratamientos no se interrumpen ante crisis sanitarias o conflictos internacionales”.