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Literatura

Los cubes de lectura fácil de la Fundación Personas de Zamora celebran el Día del Libro

Los usuarios se reúnen en la Biblioteca Pública con los autores Amparo Enríquez y Pablo de la Fuente

Aspecto del salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora.

Aspecto del salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora. / Cedida

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

Los clubes de lectura fácil de Fundación Personas de Zamora han celebrado el Día del Libro de una manera muy especial.

 Los usuarios, que habitualmente asisten a esta actividad cultural, se han reunido en la Biblioteca Pública de Zamora y han mantenido un encuentro con dos autores zamorano, con Amparo Enríquez Oterino y con Pablo de la Fuente Pérez, quienes les han regalado “momentos de poesía y tradición”.

Lectores y autores festejan de, manera lúdica, la literatura.

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Funcionamiento

Los clubes de lectura fácil utilizan textos adaptados con letra grande, ilustraciones y lenguaje sencillo para hacer los libros accesibles a personas con dificultades de comprensión, se organizan en varios grupos orientados a compartir experiencias, socializar y mejorar la comprensión lectora en un ambiente divertido, según figura en la web de la fundación.

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