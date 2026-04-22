Literatura
Los cubes de lectura fácil de la Fundación Personas de Zamora celebran el Día del Libro
Los usuarios se reúnen en la Biblioteca Pública con los autores Amparo Enríquez y Pablo de la Fuente
Los clubes de lectura fácil de Fundación Personas de Zamora han celebrado el Día del Libro de una manera muy especial.
Los usuarios, que habitualmente asisten a esta actividad cultural, se han reunido en la Biblioteca Pública de Zamora y han mantenido un encuentro con dos autores zamorano, con Amparo Enríquez Oterino y con Pablo de la Fuente Pérez, quienes les han regalado “momentos de poesía y tradición”.
Lectores y autores festejan de, manera lúdica, la literatura.
Funcionamiento
Los clubes de lectura fácil utilizan textos adaptados con letra grande, ilustraciones y lenguaje sencillo para hacer los libros accesibles a personas con dificultades de comprensión, se organizan en varios grupos orientados a compartir experiencias, socializar y mejorar la comprensión lectora en un ambiente divertido, según figura en la web de la fundación.
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