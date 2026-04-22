Movilización
Convocada una concentración por la paz en la Plaza Mayor de Zamora
Se celebra a las 12.00 horas convocada por la Plataforma Parar la guerra
El sábado 25 de abril la Plataforma Parar la Guerra convoca concentraciones en 180 poblaciones de todo el país con el lema “Hay que Parar la Guerra en Oriente Medio y No Olvidar Gaza”. En Zamora se ha convocado una concentración, que se celebrará el sábado 25 de abril a las doce del mediodía en la Plaza Mayor.
Antes de la concentración, el jueves 23 de abril, se publicará en la prensa nacional un manifiesto firmado por cientos de figuras destacadas del mundo de la cultura, los medios de comunicación, la política y los sindicatos, y por cientos de organizaciones políticas y sociales que expresan su apoyo a la movilización este día nacional por la paz.
Durante la concentración se leerá el texto del Manifiesto así como los nombres de los principales firmantes y las organizaciones que apoyan, incluidas las que lo hacen en Zamora.
Parar la Guerra se fundó hace dos años, tras los criminales ataques de Hamás del 7 de octubre, denunciando el atroz genocidio israelí en la Franja de Gaza con un lema y una posición clara: “Ni terrorismo, ni genocidio”. En estos dos años la plataforma ha organizado cientos de concentraciones, uniendo organizaciones, culturas, ideologías y personalidades en defensa de la paz.
Esta Plataforma convoca ahora movilizaciones por la paz en Oriente Medio contra las agresiones militares de EEUU e Israel contra Irán y otros países de la región, y en denuncia de las presiones que sufre nuestro país por parte de Washington y Tel Aviv, por haber adoptado una postura clara en defensa de la paz y el derecho internacional.
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