Tradiciones
La Cofradía de la Virgen de la Concha y el pueblo de La Hiniesta renuevan la ancestral rogativa de San Marcos este sábado
La celebración tendrá lugar el sábado a partir de las 10.00 hora en la plaza de San Lázaro
La Cofradía de la Virgen de la Concha y el pueblo de La Hiniesta cumplen con una de las tradiciones más ancestrales que los vincula, la rogativa de San Marcos.
El hermanamiento entre los vecinos del municipio de Tierra del Pan y la capital tendrá lugar el sábado, 25 de abril, festividad de San Marcos.
La cofradía está citada a las 09.30 horas en San Vicente de donde partirá en procesión hacia la iglesia de San Lázaro, en cuya plaza aguardarán la llegada del pueblo de La Hiniesta.
Pendones y saludos
El encuentro, sobre las 10.00 horas, dará paso al baile de pendones, y a los saludos de los curas y de los alcaldes que harán el intercambio de bastones de mando.
Las dos comitivas ya unidas emprenderán la marcha hacia el templo de San Vicente donde hará una misa y tomarán posesión los nuevos mayordomos de la Concha. Posteriormente, volverán hacia la iglesia de San Lázaro, donde se entonará la Salve a la Virgen del Yermo y concluirá con el tradicional chocolate con churros bautizado como el “desayuno del cura”.
Fiesta
La Hiniesta proseguirá la fiesta en el pueblo con comida de hermandad y un espectáculo de sevillanas y flamenco a cargo del grupo Triana.
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