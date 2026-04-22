Los buenos alimentos hermanan a Zamora con León: las dos provincias unen fuerzas para promocionar su riqueza gastronómica y turística

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Zamora (Azehos) lidera un nuevo conjunto de acciones de promoción turístico-gastronómica dentro del marco de sus actividades anuales, desarrolladas en colaboración con la Diputación de Zamora y con el respaldo de Caja Rural de Zamora.

El desarrollo de esta promoción tendrá lugar en un enclave de especial relevancia como es la ciudad de Astorga, gracias al firme apoyo institucional recibido. El Ayuntamiento, encabezado por su alcalde, José Luis Nieto, “ha mostrado su total disposición para acoger estas acciones”, agradecen desde Azehos. Este apoyo consolida a Astorga como punto de encuentro del sector “y escaparate privilegiado de la riqueza gastronómica y turística del noroeste peninsular”, destaca la asociación zamorana de empresarios.

Todas estas iniciativas, orientadas a la dinamización del sector y a la proyección del territorio, dan un paso más al incorporar la participación activa de la Asociación de Hostelería de León, en virtud de un acuerdo de hermanamiento que permitirá generar sinergias entre ambas provincias “y fortalecer una oferta conjunta más competitiva y atractiva”, subrayan.

Presentación de la campaña de Azehos en Astorga. / Cedida

Esta iniciativa cuenta también con el apoyo institucional del director provincial de Educación de León, así como de representantes de la Junta de Castilla y León, cuya implicación refuerza el alcance y la proyección del proyecto.

Un completo programa

Azehos, representada por su secretaria general y gerente, Natalia García, será la encargada de coordinar y ejecutar este programa, que incluirá un evento gastronómico, jornadas de promoción de productos locales y encuentros profesionales dirigidos tanto al sector hostelero como al público general.

En este contexto, y dentro de la presentación celebrada esta semana de la Feria del Queso de Astorga, ha cobrado especial protagonismo la figura del chef Jonatan Garrote, mantenedor de esta edición y cuya labor resulta clave en la conexión y promoción de proyectos entre diferentes provincias.

Garrote puso en valor la importancia de la colaboración interterritorial como herramienta de crecimiento, al tiempo que realizó una destacada promoción de Fromago, la gran cita internacional del queso que se celebrará el próximo mes de septiembre en Zamora, posicionándola como un referente del sector a nivel nacional e internacional.

Asimismo, quiso trasladar su agradecimiento al Ayuntamiento de Astorga por su implicación, así como al director provincial de Educación de León por su presencia y apoyo a este tipo de iniciativas.

Con esta propuesta, Azehos reafirma su compromiso con la promoción turística y gastronómica, apostando por la cooperación entre territorios, el respaldo institucional y la creación de sinergias como motor de desarrollo económico para Zamora, León y su entorno.