El Ayuntamiento de Zamora, premiado por su transformación digital

El Ayuntamiento de Zamora ha sido reconocido por su apuesta por la innovación tecnológica y la transformación digital durante la gala del vigésimo aniversario de ITWISE, celebrada bajo el lema “The Big Bet”, en el Palacete Duques de Pastrana de Madrid.

Este reconocimiento pone en valor el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Zamora en materia de modernización tecnológica, digitalización de los servicios públicos y mejora de la infraestructura tecnológica municipal, “con el objetivo de ofrecer una administración más eficiente, segura y cercana a la ciudadanía”, se valora desde el consistorio.

La gala conmemorativa, organizada con motivo del vigésimo aniversario de ITWISE, reunió a administraciones públicas, empresas tecnológicas y profesionales del sector en una jornada dedicada a la colaboración, la innovación y los proyectos compartidos desarrollados durante las últimas dos décadas.

La concejalada, durante la entrega de premios. / Cedida

La encargada de recoger el reconocimiento fue Ana Belén González Rogado, concejala de Fondos Europeos, Urbanismo, Transformación Digital y Prensa, en representación del Ayuntamiento de Zamora.

Reconocimiento al compromiso digital

Desde el Ayuntamiento de Zamora se ha destacado que “este reconocimiento refleja el compromiso del Ayuntamiento de Zamora con la transformación digital y la innovación, así como el trabajo continuo para mejorar la calidad de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía”.

Este reconocimiento refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Zamora con la innovación tecnológica, la seguridad de la información y la mejora continua de los servicios digitales municipales.

Nuevo Centro de Proceso de Datos

La puesta en marcha del nuevo Centro de Proceso de Datos municipal ha sido clave para este reconocimiento. Este proyecto incorpora una arquitectura tecnológica de última generación “basada en infraestructuras de virtualización, almacenamiento unificado y sistemas de protección del dato en alta disponibilidad, diseñados para garantizar la continuidad de los servicios públicos y la resiliencia ante incidencias”, se resume.

La solución adoptada contempla entornos redundados activo-activo entre centros, replicación en tiempo real, sistemas avanzados de copia de seguridad, almacenamiento híbrido de alto rendimiento con diferentes niveles de servicio y mecanismos de recuperación ante desastres, que aseguran la disponibilidad permanente de la información municipal.

El proyecto integra tecnologías de cifrado de datos, automatización, monitorización avanzada, gestión centralizada y escalabilidad futura, “permitiendo al Ayuntamiento afrontar con garantías el crecimiento de los servicios digitales, la administración electrónica y los nuevos proyectos de transformación digital, todo ello bajo criterios de seguridad, eficiencia energética y sostenibilidad tecnológica”, apuntan fuentes del Ayuntamiento.