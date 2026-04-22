Los amantes de los quesos en Oviedo tienen una cita con Fromago: inscríbete y participa en este evento gastronómico de referencia

Si vives en Asturias eres un amante de los quesos, marca en rojo esta fecha en tu agenda. El próximo martes 28 de abril, la feria gastronómica Fromago impulsada por la Diputación de Zamora, empieza su gira para dar a conocer las bondades de este producto con primera parada en Oviedo.

El Club LA NUEVA ESPAÑA será el lugar elegido para albergar el inicio de una estrategia de alcance nacional e internacional que busca consolidar la feria como una referencia en el sector quesero.

La estrategia promocional también tendrá presencia en distintas plazas de España y Portugal, con la intención de ampliar el alcance del evento y atraer tanto a público general como a profesionales.

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