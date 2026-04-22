Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigilancia en los hospitales de ZamoraGranja de caracoles en Fonfría (Zamora)Eilza más allá de FromagoPremios Castilla y LeónCB Zamora - Cartagena: 20.30 horas
instagramlinkedin

Los amantes de los quesos en Oviedo tienen una cita con Fromago: inscríbete y participa en este evento gastronómico de referencia

El evento gastronómico empieza la gira de Fromago Cheese Experience 2026 con primera parada en Oviedo, el martes 28 en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, presenta Fromago en Madrid

El vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, presenta Fromago en Madrid

L. L.

Si vives en Asturias eres un amante de los quesos, marca en rojo esta fecha en tu agenda. El próximo martes 28 de abril, la feria gastronómica Fromago impulsada por la Diputación de Zamora, empieza su gira para dar a conocer las bondades de este producto con primera parada en Oviedo.

El Club LA NUEVA ESPAÑA será el lugar elegido para albergar el inicio de una estrategia de alcance nacional e internacional que busca consolidar la feria como una referencia en el sector quesero.

La estrategia promocional también tendrá presencia en distintas plazas de España y Portugal, con la intención de ampliar el alcance del evento y atraer tanto a público general como a profesionales.

Noticias relacionadas y más

Si quieres asistir al encuentro solo tienes que hacer clic aquí e inscribirte.

Programa

11:45h Recepción de invitados

12:00h Bienvenida por parte de Eloy Méndez, director de LA NUEVA ESPAÑA

12:05h Intervención Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado de Asturias

12:15h Intervención de D. Víctor López de la Parte, vicepresidente del Patronato de Turismo de la Excma. Diputación de Zamora

12:25h Charla con Sara Fregeneda, directora de Fromago

12:40h Mesa coloquio con la participación de:

- Fernando Fregeneda, quesería La Antigua Fuentesaúco

- Manuel Viaño, queserías Reny Picot Fresno de la Ribera

- Natalia Lobeto, quesería Redes. Queso Casín DOP

- Verónica Álvarez, quesería Temia. Queso Afuega’l Pitu DOP

13:10h Intervención de Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora

13:20h Fin de acto. Degustación de quesos asturianos y zamoranos

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 'alma' centenaria de este pueblo de Zamora: Timoteo Ballesteros celebra un siglo de vida
  2. Un detenido por agredir presuntamente a su pareja en una vivienda de Quiruelas de Vidriales
  3. La fiesta de San Marcos reunirá en este pueblo deshabitado de Zamora a más de 250 personas
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mesitas en vertical para terraza más baratas: adiós a perder espacio en el suelo
  5. El bar que sale a licitación por tan solo 100 euros en Tierra de Campos
  6. Mercadona compra a proveedores de Castilla y León: estos son los productos de la comunidad que podrás encontrar en sus tiendas
  7. El asesino de Leticia Rosino saldrá en libertad el 3 de mayo tras cumplir ocho años de prisión
  8. Salen a subasta 52.000 metros de la fracasada urbanización 'La Cometa' en Zamora

Déficit de Alfa-1 Antitripsina: Zamora se moviliza en apoyo a esta enfermedad rara

Déficit de Alfa-1 Antitripsina: Zamora se moviliza en apoyo a esta enfermedad rara

Zamora, en alerta ante la llegada de polvo sahariano: recomendaciones de las autoridades para grupos de riesgo

Zamora, en alerta ante la llegada de polvo sahariano: recomendaciones de las autoridades para grupos de riesgo

La Junta de Castilla y León destina 600.000 euros a subvenciones para empleo e inversión en cooperativas

La Cofradía de la Virgen de la Concha y el pueblo de La Hiniesta renuevan la ancestral rogativa de San Marcos este sábado

La Cofradía de la Virgen de la Concha y el pueblo de La Hiniesta renuevan la ancestral rogativa de San Marcos este sábado

El Ayuntamiento de Zamora, premiado por su transformación digital

El Ayuntamiento de Zamora, premiado por su transformación digital

Los amantes de los quesos en Oviedo tienen una cita con Fromago: inscríbete y participa en este evento gastronómico de referencia

Los amantes de los quesos en Oviedo tienen una cita con Fromago: inscríbete y participa en este evento gastronómico de referencia

Hasta 9.500 euros en ayudas para impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad

Nuevo accidente con un patinete en Zamora: esto es lo que ha pasado en la rotonda del Carrefour

Nuevo accidente con un patinete en Zamora: esto es lo que ha pasado en la rotonda del Carrefour
Tracking Pixel Contents