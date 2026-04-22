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Educación

Alumnos universitarios aprenden sobre Urbanismo en Zamora

La actividad sirvió para acercar la formación académica a la realidad profesional

Visita a la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora.

Visita a la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora. / Cedida

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Un grupo de estudiantes de 3º de Arquitectura Técnica e Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Superior del Campus Viriato realizaron una visita al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora, en el marco de sus prácticas de campo, en la que estuvieron acompañados de personal de esta área.

Durante la jornada, pudieron conocer de primera mano el funcionamiento interno del servicio y la gestión de proyectos urbanos, gracias a la atención de las responsables de los servicios jurídicos y técnicos de urbanismo.

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Este tipo de actividades son una experiencia clave para acercar la formación académica a la realidad profesional y a la administración pública.

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