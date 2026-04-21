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"Zamoras" al por mayor: las otras ciudades del mundo que comparten su nombre

Latinoamérica, el territorio con más ciudades bautizadas así

La bandera de la Zamora castellana.

La bandera de la Zamora castellana. / Banderasdelmundo.net

Abril Oliva

No somos únicos. Zamora no solo existe a pesar de su despoblación sino que lo hace al por mayor. La provincia no es única en el mapa y más allá de España, su nombre se repite en distintos rincones del mundo, desde América hasta otros puntos de Europa, dejando un rastro de historia, migraciones y curiosidades que conectan lugares muy lejanos entre sí.

Latinoamérica es la zona con más territorios bautizados con el nombre de nuestra ciudad: México se lleva la palma.

Repasamos algunos de los puntos del mundo donde Zamora existe:

  • Nuestra Zamora: Castilla y León, España.
  • Zamora de Higaldo: pertenece al estado de Michoacán de Ocampo (México)
  • Zamora de Chiapas (México)
  • Zamora de Zacatecas (México)
  • Zamora de Nuevo León (México)
  • Zamora de Sinaloa (México)
  • Zamora de Colombia
  • Zamora de Ecuador: hay dos villas de igual nombre
  • Zamora de Cuba, el país de la emigración castellana por excelencia junto a Argentina
  • Zamora de Bolivia: hay dos villas
  • Zamora en California (Estados Unidos)
  • Zamora en Rumanía
  • Zamora en Filipinas: hasta ocho zamoranos
  • Zamora en Venezuela: hasta tres municipios se llaman así y superan en población a la ciudad castellana
Zamoras en el mundo.

Zamoras en el mundo. / Elordencultural.com

La bandera de la Zamora castellana

¿Cuál es la historia de la bandera de Zamora? ¿Conocen los zamoranos -y el resto de españoles- por qué cuenta con las tiras separadas y no “rotas o descosidas”?

Noticias relacionadas y más

La bandera de Zamora es conocida como la seña bermeja y está formada por ocho tiras de color rojo y una tira de color verde, separadas y sueltas. Las ocho tiras rojas representan las ocho victorias del líder lusitano Viriato contra pretores y cónsules romanos. Cuenta la leyenda que cada vez que Viriato ganaba, arrancaba jirones de los denominados vexilla, estandartes que identificaban las legiones y las cohortes romanas, y los colocaba en su lanza. Es por eso por lo que la bandera de Zamora cuenta con tiras sueltas y separadas, y no por que se tenga que coser o esté rota, como algunos ciudadanos pueden llegar a pensar al verla o como bromeaban David Broncano y Jorge Ponce en un polémico episodio de su programa.

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