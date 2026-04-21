"Zamoras" al por mayor: las otras ciudades del mundo que comparten su nombre

No somos únicos. Zamora no solo existe a pesar de su despoblación sino que lo hace al por mayor. La provincia no es única en el mapa y más allá de España, su nombre se repite en distintos rincones del mundo, desde América hasta otros puntos de Europa, dejando un rastro de historia, migraciones y curiosidades que conectan lugares muy lejanos entre sí.

Latinoamérica es la zona con más territorios bautizados con el nombre de nuestra ciudad: México se lleva la palma.

Repasamos algunos de los puntos del mundo donde Zamora existe:

Nuestra Zamora: Castilla y León , España.

, España. Zamora de Higaldo: pertenece al estado de Michoacán de Ocampo ( México )

) Zamora de Chiapas ( México )

) Zamora de Zacatecas ( México )

) Zamora de Nuevo León ( México )

) Zamora de Sinaloa ( México )

) Zamora de Colombia

Zamora de Ecuador : hay dos villas de igual nombre

: hay dos villas de igual nombre Zamora de Cuba , el país de la emigración castellana por excelencia junto a Argentina

, el país de la emigración castellana por excelencia junto a Argentina Zamora de Bolivia : hay dos villas

: hay dos villas Zamora en California (Estados Unidos)

(Estados Unidos) Zamora en Rumanía

Zamora en Filipinas : hasta ocho zamoranos

: hasta ocho zamoranos Zamora en Venezuela: hasta tres municipios se llaman así y superan en población a la ciudad castellana

Zamoras en el mundo. / Elordencultural.com

La bandera de la Zamora castellana

¿Cuál es la historia de la bandera de Zamora? ¿Conocen los zamoranos -y el resto de españoles- por qué cuenta con las tiras separadas y no “rotas o descosidas”?

La bandera de Zamora es conocida como la seña bermeja y está formada por ocho tiras de color rojo y una tira de color verde, separadas y sueltas. Las ocho tiras rojas representan las ocho victorias del líder lusitano Viriato contra pretores y cónsules romanos. Cuenta la leyenda que cada vez que Viriato ganaba, arrancaba jirones de los denominados vexilla, estandartes que identificaban las legiones y las cohortes romanas, y los colocaba en su lanza. Es por eso por lo que la bandera de Zamora cuenta con tiras sueltas y separadas, y no por que se tenga que coser o esté rota, como algunos ciudadanos pueden llegar a pensar al verla o como bromeaban David Broncano y Jorge Ponce en un polémico episodio de su programa.