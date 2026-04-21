Alejandra Bonel García

Zamora vuelve a ser la protagonista de los Premios Castilla y León

“Uno nunca acierta a saber por qué se le da un premio. Es como si a un niño, sin previo aviso, se le diera un regalo inesperado incluso después de haber cometido una travesura”. El zamorano Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras, comenzó así su discurso en nombre de todos los galardonados en los Premios Castilla Y León 2025. “Imagínense ustedes que la travesura que hemos hecho mis compañeros premiados y yo es la travesura de pensar, o de imaginar, o de dedicar un pedazo de la vida a mejorar esta hermosa tierra nuestra para ser útiles a ella (Tolstoi decía que lo útil es solamente aquello que mejora a la persona) desde donde nadie supondría”, cita. Más información