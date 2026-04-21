Zamora reduce un 9,2% el depósito de envases de vidrio en contenedores

Los zamoranos depositaron un total de 2.161 toneladas de envases de vidrio en los contenedores verdes de la provincia, lo que supone un descenso del 9,2% respecto al año anterior según los resultados dados a conocer por Ecovidrio, firma que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen.

La caída es superior a la del consumo, estimada en torno a un 2%, que impacta directamente en el volumen de residuos generados y posteriormente recuperados. En concreto, durante 2025, cada zamorano depositó 13,1 kg de vidrio en el contenedor verde, el equivalente a 45 envases por persona; una cifra que se sitúa muy por debajo de la media nacional, de 20 kilos por habitante y 68 envases por habitante, y de la media autonómica, 20,5 kilos por habitante y 70 envases por persona.

En base en estos datos, en la provincia de Zamora se depositaron un total de 7,4 millones de envases durante 2025, el equivalente a más de 20.200 envases al día y unos 14 envases por minuto, indican.

Por municipios

Los municipios zamoranos de más de 1.000 habitantes, más recicladores el pasado año fueron Fermoselle, con 15,86 kilos por habitante; Galende, con 15,47 kilos por habitante y Bermillo de Sayago, con 13,95 kilos por habitante.

Por su lado, la ciudad de Zamora registró una caída del 6,6% en la recogida selectiva de envases de vidrio, que disminuyó hasta las 694 toneladas. En consecuencia, cada habitante de la ciudad depositó en el contenedor verde unos 11,6 kilos de envases de vidrio, el equivalente a 40 envases por persona, cifras muy inferiores a la media nacional.

El gerente de Ecovidrio en Castilla y León, Ignacio Godinono detalla que “en un contexto marcado por la moderación del consumo, Zamora ha registrado un importante descenso en la recogida selectiva de envases de vidrio” y añade que “los datos ponen de manifiesto que existe margen de mejora en la separación en origen, por lo que resulta clave seguir reforzando la concienciación y el trabajo conjunto con las administraciones locales. Desde Ecovidrio continuaremos desplegando iniciativas que contribuyan a mejorar progresivamente los niveles de recogida selectiva en la provincia”.

Datos regional / Cedida

En la región

En la comunidad, la recogida selectiva de envases de vidrio alcanzó las 49.074 toneladas durante 2025. Así, cada ciudadano de la comunidad depositó en el contenedor verde 20,5 kilos de envases de vidrio, unos 70 envases por persona, cifra que posiciona al territorio por encima de la media nacional, 20 kilos por habitante y 68 envases por persona.

Por provincias, Burgos encabeza la recogida selectiva en Castilla y León con 25,2 kilos por habitante seguida de Segovia de 24 kilos por habitante, de Palencia con 20,2 kilos por habitante, Soria con 18,5 kilos por habitante, León con 16,7 kilos por habitante, Valladolid con 16,6 kilos por habitante, Ávila con 14 kilos por habitante, Zamora con 13,1 kilos por habitante y Salamanca con 13 kilos por habitante.

Además del vidrio recuperado a través de los contenedores, Ecovidrio recuperó en Castilla y Léon, de manera complementaria, más de 2.263 toneladas de vidrio que no fueron correctamente separadas en origen y que pudieron recuperarse a través de las plantas de Residuos Urbanos, reintegrándose así en el proceso productivo.