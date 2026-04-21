La travesura de pensar en tiempos de ruido

“Uno nunca acierta a saber por qué se le da un premio. Es como si a un niño, sin previo aviso, se le diera un regalo inesperado incluso después de haber cometido una travesura”. El zamorano Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras, comenzó así su discurso en nombre de todos los galardonados en los Premios Castilla Y León 2025. “Imagínense ustedes que la travesura que hemos hecho mis compañeros premiados y yo es la travesura de pensar, o de imaginar, o de dedicar un pedazo de la vida a mejorar esta hermosa tierra nuestra para ser útiles a ella (Tolstoi decía que lo útil es solamente aquello que mejora a la persona) desde donde nadie supondría”, cita.

Los galardonados en los Premios Castilla y León con Alfonso Fernández Mañueco. / Alba Prieto

Es tranquilo, o al menos, lo parece. Trae la calma a un acto cargado de una energía festiva que detiene con su paz, como si le restara importancia al momento, aunque en el fondo no sea así. Dicen que los hechos valen más que las palabras, y sus ojos cristalinos y su mano, colocada en el pecho como si se sujetara el alma, indican lo memorable que es este momento, recordando a la gran obra de El Greco, “El caballero de la mano en el pecho”.

El zamorano Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras. / Alba Prieto

El ser humano es sensorial por naturaleza y ejemplo de ello son los detalles que, en silencio, se cuelan por los pasillos y las butacas del auditorio, como la sonrisa forzada del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien aprieta los labios y sonríe con la mirada, conteniendo la emoción durante los minutos dedicados a la memoria de María Caamaño, conocida como la princesa futbolera. Ejemplo es el verde esperanza de la americana de Verónica Pascual Boé, Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación, haciendo un guiño al impulso de la mujer. Ejemplo de ello son los abrazos en los que se fundieron Alfonso Mañueco y Germán Vega, Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades, o el que más tarde le dio el presidente de la Junta a Manuel Muíños, Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales por su labor en Proyecto Hombre Castilla y León. Incluso, la emoción se palpa en el cruce de miradas cómplices entre Carlos Martínez, alcalde de Soria, y Leticia García, delegada territorial de Zamora.

Carlos Martínez junto a Leticia García en los Premios Castilla y León 2025. / Alba Prieto

A veces incluso, el silencio da paso “a la soledad de una piscina que se alía con Laura López Valle, Premio Castilla y León del Deporte", relata Tomás Sánchez Santiago. “Y en la emoción del candor y el coraje del pueblo llano hecho música por Nuevo Mester de Juglaría, referente insoslayable que nos dio a conocer el acervo popular mediante la palabra sin dueño y la música en libertad a fin de no olvidar que provenimos de un lugar que siempre sabe a pan reciente”, añade. En otras ocasiones, el silencio se rompe y las palabras brotan inevitablemente: “Gracias”, se puede leer en los labios de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, casi como un susurro, tras recibir el Premio Castilla y León de Tauromaquia.

Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente, durante la recogida de premios. / Alba Prieto

“El poeta latino Marcial lo expuso para siempre en aquellos versos inolvidables: "Solo lo que hayas dado, eso será lo que al fin tengas", sentencia Tomás Sánchez tras agradecer “a los respectivos jurados que creyeron en esa labor de entrega”.

Antes de poner fin a su discurso, el zamorano quiso recordar a aquellos que ya no están, pero que “deberían haber estado alguna vez aquí mismo antes que yo”, dice. “Pero no les dio tiempo. Se fueron casi sin avisar y por eso los nombro: Aníbal Núñez, José-Miguel Ullán, Gaspar Moisés Gómez, Marcelino García Velasco, Enriqueta Antolín, José Manuel de la Huerga, Luis Javier Moreno, José Diego, Avelíno Hernández, Tomás Salvador, David González y, aún reciente su desaparición en mi corazón, José Antonio Abella, mi querido hermano del alma”, enumera. “Todos ellos amaban a esta tierra y amaban el peso de las palabras de nuestra lengua castellana. Por eso, estoy seguro de que entenderían esto que ahora quisiera decir. Me da algo de pudor pero siento la necesidad de hacerlo. Si no, mi conciencia se iría muy magullada de aquí”, añade.

Los pendones de las peñas de Benavente, en el auditorio Miguel Delibes por la entrega del premio Tauromaquia de Castilla y León a la fiesta del Toro Enmaromado. / Alba Prieto

“No puedo ser desleal con mi propia identidad", continúa. "Me hacen saber que se han fijado, para la concesión de este premio, en mi espíritu crítico y ético. Y yo no puedo volver la cara a esa cuestión. Estos premios no son, no pueden ser, meros actos decorativos. Escuchen a los poetas. Creímos que la falacia del progreso nos iba a mejorar pero la altura tecnológica del siglo XX no vino acompasada por una altura moral. Y hasta aquí hemos llegado, hasta esta convulsión general en que se halla el mundo. Si hay que abrir una puerta a la esperanza, no les quepa duda a quienes deban saberlo de que esa ha de ser la puerta de la cultura", sentencia el escritor. "Por eso, aquí y ahora, yo pido que se cuide de la cultura, de la verdadera cultura, también en nuestra querida tierra que nos ha honrado a todos", recalca.

"Las exclusiones, el miedo al otro por ser distinto, la exaltación ciega de lo propio por encima de lo demás, el menosprecio al pensamiento, la imposición de la ignorancia interesada..., todas esas amenazas parecen regresar de nuevo a nuestra civilización en una exacerbación general. Y la cultura no puede esconder el rostro ante ese panorama", añade.

Mañueco junto al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. / Alba Prieto

"Estamos en Castilla y León, tierra que históricamente siempre acogió a los que llegaban de afuera. Aquí hizo su obra fray Luis de León, perseguido y encarcelado injustamente por su ascendencia judía. Aquí se enmarca el Lazarillo de Tormes, otro desposeído. Y Beatriz Galindo, que desafió con la exposición pública de su saber el estado de sumisión de la mujer. Y Unamuno. Y Agustín García Calvo. La capacidad crítica, y hasta heterodoxa, de todos ellos viene a recordarnos que nuestra identidad va más allá de un origen, de una clase social, de un apellido", explica antes de pedir que "cuidemos extremadamente la cultura".

"Los creadores, de cualquier signo que sean, solo entienden su quehacer desde la libertad sin coacciones, que es de donde surge la imaginación y todo cuanto ha dado sentido a la labor de los compañeros premiados en esta edición. Ese es nuestro deseo y ese es nuestro deber”, concluye el galardonado.