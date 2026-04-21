Toros por partida doble en San Pedro en Zamora y I Premio Andrés Vázquez para el salmantino Diosleguarde

Los diestros Emilio de Justo y Manuel Diosleguarde volverán a hacer el paseíllo en la plaza de toros de Zamora, como ya hicieron el año pasado, y esta vez compartirán el cartel con Borja Jiménez, en una corrida que de nuevo se optará por los toros que triunfaron en la feria de San Pedro de 2025, de la ganadería El Pilar. Eso será el sábado día 27 de junio. La novedad de la feria de este año reside en que habrá un segundo día de toros, en vez de optar por un día de corrida y otro de rejoneo.

Este año, los aficionados podrán disfrutar de nuevo de toros el domingo día 28 de junio en la corrida denominada de "banderilleros de oro" por la procedencia de los tres matadores escogidos para ese segundo festejo. Se trata de El Fandi, Antonio Ferrera e Ismael Martín, que se las verán con toros de Castillejo de Huebra.

La feria, que contará con abonos con descuento para clientes de Caja Rural, se completará con un espectáculo más lúdico como es el del Gran Prix que tendrá lugar el jueves día 25, según los detalles que ha avanzado el gerente de Tauroemoción en Zamora, José Ignacio Cascón.

La gala de presentación de la feria de Zamora y el cartel de San Pedro de este año ha servido además para dar a conocer y entregar el I Premio Andrés Vázquez, que ha recaído precisamente en el salmantino Diosleguarde, por una de sus tardes épicas de la gran temporada que firmó el año pasado. Al respecto, el joven matador ha asegurado que está "muy feliz" por recibir un premio que lleva el nombre de "una figura del toreo, y especialmente una figura para Zamora". También ha confesado que está muy ilusionado por volver a la plaza de Zamora, lo que también le supone "un plus de motivación y también de responsabilidad, que espero estar a altura otra vez", ha declarado.

El torero salmantino ha confesado que se está preparando "a conciencia" también para la importante cita que tiene dentro de un mes en Madrid, donde confirmará la alternativa.

Homenaje a Gómez Pascual

En la presentación del cartel taurino de San Pedro también se ha rendido homenaje al banderillero zamorano Javier Gómez Pascual, que esta temporada se despide de los ruedos, tal y como ha recordado, tras 31 años de profesión. Al respecto, Gómez Pascual ha desvelado que tiene "sensaciones encontradas", ya que es consciente cuando acude a los festejos que van a ser sus últimas corridas en las plazas por las que pasa. Del mismo modo, ha mostrado su deseo de seguir vinculado al mundo de los toros de alguna otra forma y ha confesado que le haría especial ilusión hacerlo como formador de nuevos toreros.

Por su parte, uno de los integrantes del cartel de San Pedro de Zamora de 2026, el salmantino Ismael Martín ha indicado que será su primera corrida en la plaza de toros de Zamora y ha subrayado lo importante del cartel dominical, en un festejo en el que "la diversión y el espectáculo estarán garantizados". Ha mostrado además su ilusión por torear en Zamora, "una ciudad a la que tengo mucho cariño y además siempre es bonito torear cerca de casa".