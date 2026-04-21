Sindicatos y sociedades científicas se solidarizan con el médico agredido en Zamora

La agresión a un médico de Urgencias de Zamora ha desatado una oleada de solidaridad tanto por parte de los sindicatos del ramo como de las sociedades científicas.

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria-Semergen Castilla y León expresó su "más enérgica condena ante la grave agresión sufrida por un médico del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha, en Zamora, mientras desempeñaba su labor asistencial. Desde Semergen manifestamos nuestro profundo malestar ante la persistencia de este tipo de incidentes, absolutamente intolerables, que generan un impacto psicológico y laboral inasumible en los profesionales".

Además de trasladar "nuestra total solidaridad y apoyo al facultativo agredido, así como a sus compañeros y al conjunto del equipo sanitario, condenamos firmemente cualquier agresión, tanto física como verbal, contra los profesionales sanitarios, que son totalmente inaceptables, y reclamamos una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia".

En este sentido, "instamos a todos los profesionales sanitarios a denunciar todas las agresiones, incluyendo los insultos, amenazas o comportamientos intimidatorios. Desde Semergen reclamamos a las administraciones la adopción de medidas firmes y eficaces, que garanticen entornos de trabajo seguros y protegidos, así como el impulso de iniciativas de ámbito nacional que promuevan una cultura de respeto hacia los profesionales de la salud".

La seguridad de los sanitarios, explica la sociedad científica, "no puede ser una opción, sino una prioridad. La violencia contra el personal sanitario constituye un grave problema que debe ser erradicado con urgencia, ya que no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también deteriora la relación médico-paciente y pone en riesgo la calidad de la atención sanitaria".

En 2025, el Ministerio de Sanidad registró 18.563 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud y Atención Primaria concentró más de la mitad de los casos (51%). Por ello, desde SEMERGEN hacemos un llamamiento al respeto hacia el trabajo de los médicos, cuyo compromiso diario resulta esencial para garantizar una atención cercana, segura y de calidad. Igualmente, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos y la seguridad de los profesionales de Atención Primaria y continuaremos trabajando junto a las administraciones para avanzar en la erradicación de la violencia en el ámbito sanitario.

Sindicato Médico

El Sindicato Médico de Zamora manifestaba también, en otro comunicado su más "enérgica condena y absoluta repulsa ante la agresión física y verbal sufrida por un facultativo del Servicio de Urgencias del Hospital de Zamora" durante la noche de ayer.

Cesm expresa "nuestra total solidaridad con el médico agredido y trasladamos nuestro apoyo, comprensión y respaldo a todos los profesionales del Servicio de Urgencias. Es uno de los servicios más afectados por este tipo de actitudes deleznables en el que, trabajando bajo una presión constante, la asistencia se vuelve insostenible cuando va acompañada de violencia".

El sindicato hace hincapié en que "estos incidentes quiebran gravemente la relación de confianza que debe presidir la asistencia sanitaria. La violencia genera inevitablemente la aparición de la medicina defensiva, lo que conlleva un progresivo deterioro de la calidad asistencial que acaba perjudicando al conjunto de la ciudadanía. Un médico que trabaja bajo estas circunstancias no puede ejercer su profesión con la libertad y excelencia que los pacientes merecen".

"Es imperativo, prosigue el sindicato, que la Gerencia del Hospital y la Consejería de Sanidad asuman su deber de protección y que se personen como acusación en esta agresión. Exigimos una mejora inmediata de los recursos asistenciales y un refuerzo drástico de las medidas de seguridad. Necesitamos vigilancia efectiva y protocolos contundentes que garanticen un entorno de trabajo seguro.

Además, señala "directamente a la ministra Mónica García por la utilización política de la sanidad. En lugar de buscar soluciones a los problemas reales de nuestro sistema, el Ministerio se dedica a lanzar descalificaciones gratuitas contra nuestro colectivo como respuesta a nuestras justas reivindicaciones".

Denuncia, a su vez, "que el discurso populista, totalmente ideologizado, que se practica desde el Ministerio de Sanidad, con el que busca responsabilizar a los médicos de las carencias del sistema, solo sirve para alimentar la agresividad hacia nosotros. Convertir al médico en el culpable de la falta de recursos es una irresponsabilidad política que fractura la paz social en los centros sanitarios y de la que la administración es la principal responsable".